Mirá el golazo de Nico Paz para aumentar la ventaja albiceleste

El tanto de Paz llegó luego de que Argentina ya hubiese tomado la delantera con un gol de Enzo Fernández a los 16 minutos, y consolidó rápidamente el dominio de los dirigidos por Lionel Scaloni. El seleccionador nacional volvió a confiar en la habilidad de sus jóvenes talentos, y Paz respondió con creces, mostrando un perfil que puede ser valioso en la construcción del equipo que buscará defender la corona mundialista en Estados Unidos, Canadá y México este año.