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Mirá el golazo de Nico Paz para aumentar la ventaja albiceleste

El joven de 21 años firmó su primer gol con la Selección Argentina con un impecable tiro libre que puso el 2-0 frente a Mauritania en La Bombonera, sumándose al histórico registro de su padre y desatando la euforia en el estadio.

GOLAZO. Nico Paz festejando su primer tanto con la albiceleste en la Bombonera. GOLAZO. Nico Paz festejando su primer tanto con la albiceleste en la Bombonera.
Hace 1 Hs

En La Bombonera, donde se desarrolla el amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a mostrar supremacía sobre Mauritania y encontró su segundo tanto a través de una genialidad individual. A los 31 minutos del primer tiempo, Nico Paz, volante del Como de Italia, ejecutó un tiro libre perfecto que se clavó junto al palo, dejando sin opciones al arquero rival y desatando el delirio entre los hinchas presentes en el estadio. 

Fue el primer gol oficial de Paz con la camiseta de la mayor, un momento histórico para el joven de 21 años que hasta este encuentro aún no había celebrado con la mayor.

La conquista del mediocampista también tuvo un componente simbólico muy especial: su papá, Pablo Paz, también marcó un único tanto en la Selección Argentina, en aquel caso frente a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 1998, tras recibir la habilitación de Marcelo Gallardo. De este modo, la saga familiar del gol albiceleste se renovó en La Bombonera. 

El tanto de Paz llegó luego de que Argentina ya hubiese tomado la delantera con un gol de Enzo Fernández a los 16 minutos, y consolidó rápidamente el dominio de los dirigidos por Lionel Scaloni. El seleccionador nacional volvió a confiar en la habilidad de sus jóvenes talentos, y Paz respondió con creces, mostrando un perfil que puede ser valioso en la construcción del equipo que buscará defender la corona mundialista en Estados Unidos, Canadá y México este año. 

Con el 2-0 parcial, el combinado nacional cerró una primera etapa sólida, con varias oportunidades de riesgo y control del ritmo, mientras el mediocampista del Como celebraba un gol que puede marcar un antes y un después en su carrera con la Albiceleste

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