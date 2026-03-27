Mirá el golazo de Nico Paz para aumentar la ventaja albiceleste

En La Bombonera, donde se desarrolla el amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, la Selección Argentina volvió a mostrar supremacía sobre Mauritania y encontró su segundo tanto a través de una genialidad individual. A los 31 minutos del primer tiempo, Nico Paz, volante del Como de Italia, ejecutó un tiro libre perfecto que se clavó junto al palo, dejando sin opciones al arquero rival y desatando el delirio entre los hinchas presentes en el estadio.
Fue el primer gol oficial de Paz con la camiseta de la mayor, un momento histórico para el joven de 21 años que hasta este encuentro aún no había celebrado con la mayor.
Le but de Nico Paz sur coup franc â½ï¸— (ððð§) ðµð¹î¨ (@SeydinaOfficial) March 28, 2026
mÃªme Lionel Messi a applaudi ðð½
est ce que vous vous rendez compte de la dinguerie !?
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La conquista del mediocampista también tuvo un componente simbólico muy especial: su papá, Pablo Paz, también marcó un único tanto en la Selección Argentina, en aquel caso frente a Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 1998, tras recibir la habilitación de Marcelo Gallardo. De este modo, la saga familiar del gol albiceleste se renovó en La Bombonera.
El tanto de Paz llegó luego de que Argentina ya hubiese tomado la delantera con un gol de Enzo Fernández a los 16 minutos, y consolidó rápidamente el dominio de los dirigidos por Lionel Scaloni. El seleccionador nacional volvió a confiar en la habilidad de sus jóvenes talentos, y Paz respondió con creces, mostrando un perfil que puede ser valioso en la construcción del equipo que buscará defender la corona mundialista en Estados Unidos, Canadá y México este año.
Con el 2-0 parcial, el combinado nacional cerró una primera etapa sólida, con varias oportunidades de riesgo y control del ritmo, mientras el mediocampista del Como celebraba un gol que puede marcar un antes y un después en su carrera con la Albiceleste