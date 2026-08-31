“Duele en el alma” y “bombazo mundial”: así reaccionaron los medios del mundo a la despedida de Messi con la Selección

En España, donde Messi construyó gran parte de su carrera con Barcelona, El País tomó una de las frases más fuertes de su carta para titular: “Duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. La Vanguardia, por su parte, puso el foco en la muerte de Jorge Messi y señaló que ese hecho terminó de convencer al rosarino para dar el paso. El diario catalán definió al argentino como el “capitán y mito de la selección argentina” y destacó que el equipo deberá reinventarse después de su salida.