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“Duele en el alma” y “bombazo mundial”: así reaccionaron los medios del mundo a la despedida de Messi con la Selección

La prensa internacional se hizo eco de la despedida del capitán argentino y eligió distintas frases para reflejar el impacto que provocó el final de su etapa con la Albiceleste.

DESPEDIDA. La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina recorrió los principales medios deportivos del mundo.
DESPEDIDA. La noticia del retiro de Lionel Messi de la Selección argentina recorrió los principales medios deportivos del mundo.
Hace 8 Min

Lionel Messi anunció este lunes su retiro definitivo de la selección argentina después de más de 20 años con la camiseta albiceleste. La noticia rápidamente recorrió el mundo y los principales medios deportivos internacionales reaccionaron al comunicado del capitán, con títulos que reflejaron la magnitud de su despedida: desde el “Duele en el alma” de El País hasta el “bombazo mundial” de MARCA. 

En España, donde Messi construyó gran parte de su carrera con Barcelona, El País tomó una de las frases más fuertes de su carta para titular: “Duele en el alma, pero entiendo que es el momento”. La Vanguardia, por su parte, puso el foco en la muerte de Jorge Messi y señaló que ese hecho terminó de convencer al rosarino para dar el paso. El diario catalán definió al argentino como el “capitán y mito de la selección argentina” y destacó que el equipo deberá reinventarse después de su salida. 

La repercusión también llegó a MARCA, que calificó la decisión como un “bombazo mundial”. En Francia, Le Figaro habló del final de una época y definió a Messi como una “leyenda argentina”, mientras recordó que su última aparición con la Selección fue en la final del Mundial 2026 ante España. En Italia, Corriere della Sera también replicó su comunicado, al igual que BBC Sport y Daily Mail en Reino Unido. 

En Estados Unidos, The Athletic destacó especialmente que la final perdida ante España fue el último partido de Messi con Argentina y repasó su recorrido en seis Mundiales. La despedida también generó repercusión en otros medios europeos: L’Équipe fue directo con su título “Se acabó”, mientras que La Gazzetta dello Sport puso el foco en la carta con la que el capitán cerró su ciclo internacional.

Una despedida que recorrió el mundo

Las distintas reacciones coincidieron en una idea: el retiro de Messi no fue presentado simplemente como la salida de un futbolista, sino como el cierre de una era. Después de las finales perdidas, las críticas, las lágrimas y los títulos que finalmente llegaron, el rosarino deja la Selección como campeón del mundo y ganador de dos Copas América. En su carta, además, resumió el motivo de su decisión con una frase contundente: “Me vacié, ya no tengo más para dar”. 

El anuncio llegó 43 días después de la derrota ante España en la final del Mundial y luego de más de dos décadas de historia con la camiseta argentina. Por eso, mientras Messi aseguró que ahora será “uno más de ustedes”, alentando desde afuera, la prensa internacional comenzó a despedir al futbolista que convirtió su vínculo con la Selección en una de las historias más importantes del fútbol mundial.

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