"La vida está llena de oportunidades": el respaldo de Simeone a Julián Álvarez tras caerse su pase al Barcelona
El entrenador del Atlético de Madrid confirmó la convocatoria de la "Araña" para visitar este sábado al Athletic Bilbao y llamó a acompañarlo tras la novela del mercado de pases. "Queremos que esté feliz y que nos dé goles", remarcó el DT.
Resumen para apurados
- Diego Simeone convocó a Julián Álvarez para visitar a Athletic Club en Bilbao, respaldándolo públicamente tras frustrarse su pase al Barcelona al cierre del libro de pases.
- La inclusión ocurre luego de que la dirigencia bloqueara el deseo del delantero de irse al club catalán y de rumores de sondeos desde Inglaterra durante el mercado europeo.
- Con la mira en La Liga y Champions League, el cuerpo técnico espera la respuesta goleadora del atacante, quien deberá permanecer en el conjunto colchonero hasta fin de año.
Tras semanas de incertidumbre y especulaciones cruzadas en el cierre del libro de pases en Europa, Diego Simeone confirmó que Julián Álvarez integrará la delegación del Atlético de Madrid para visitar este sábado al Athletic Club en San Mamés, por la cuarta fecha de La Liga. De esta manera, el delantero argentino volverá a estar a disposición del cuerpo técnico luego de protagonizar la gran novela de la ventana de transferencias, marcada por su deseo público de emigrar al Barcelona —operación bloqueada por la dirigencia rojiblanca— y sondeos posteriores del Arsenal de Inglaterra.
En conferencia de prensa, el técnico argentino despejó las dudas sobre el compromiso del atacante cordobés y ratificó su regreso a la nómina: “Está entrenando muy bien, la verdad que estará convocado y será parte del grupo que sale a jugar en Bilbao, esperando lo mejor de él como de todos sus compañeros”. Aunque no confirmó si la "Araña" saldrá desde el arranque o aguardará en el banco de suplentes, el "Cholo" dejó en claro que espera una respuesta futbolística inmediata dentro del campo de juego.
Más allá del plano estrictamente táctico, Simeone abordó la situación desde un enfoque reflexivo y ubicó el episodio reciente como un proceso de maduración: “Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, muchísimo juzgamos. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender. Es una situación que tendrá que resolver internamente y lo hará mejor a él. Queremos que esté bien, contento, y que obviamente nos dé goles”.
El conjunto "colchonero", que llega al compromiso en Bilbao en los primeros puestos tras sumar siete puntos sobre nueve posibles, busca dar vuelta la página de los vaivenes del mercado. En ese marco, Simeone valoró el armado del plantel para afrontar el torneo local y una exigente fase de grupos en la Champions League, destacando la gestión de refuerzos de jerarquía entre los que sobresale la incorporación del defensor de la selección argentina Cristian "Cuti" Romero y del atacante canadiense Jonathan David.