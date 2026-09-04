"La vida está llena de oportunidades": el respaldo de Simeone a Julián Álvarez tras caerse su pase al Barcelona

Más allá del plano estrictamente táctico, Simeone abordó la situación desde un enfoque reflexivo y ubicó el episodio reciente como un proceso de maduración: “Para mí la vida está llena de oportunidades. Y posiblemente esta es una oportunidad que se le presenta a Julián para ajustar un montón de situaciones en su vida. Nos pasamos un montón de tiempo aprendiendo y, desgraciadamente, muchísimo juzgamos. Hay que juzgar menos y preocuparse más por aprender. Es una situación que tendrá que resolver internamente y lo hará mejor a él. Queremos que esté bien, contento, y que obviamente nos dé goles”.