DeportesFútbol

Simeone opinó sobre Julián Álvarez: "En la vida todo se puede revertir"

El delantero argentino se ausentó por tercer día consecutivo de las prácticas y no fue convocado para visitar al Sevilla. El entrenador del Atlético de Madrid respaldó la postura del club, pero dejó abierta la puerta a su reincorporación al equipo.

Simeone opinó sobre Julián Álvarez: En la vida todo se puede revertir
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diego Simeone se refirió hoy en Madrid a la exclusión de Julián Álvarez del partido ante Sevilla, tras ausentarse de las prácticas en medio de tensiones por su futuro.
  • El delantero no entrenó por tres días alegando problemas de salud. Atlético descartó venderlo al Barcelona, mientras Arsenal aparece como opción antes del cierre del mercado.
  • Aunque Simeone abrió la puerta a reintegrar al cordobés al plantel, los próximos días del mercado estival serán decisivos para destrabar el conflicto contractual.
Resumen generado con IA

El conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un capítulo determinante en la antesala de la tercera fecha de La Liga. Luego de ausentarse por tercer día consecutivo a los entrenamientos alegando problemas de salud, el delantero argentino quedó excluido de la lista de convocados para visitar este sábado al Sevilla. En conferencia de prensa, Diego Simeone enfrentó los micrófonos para referirse a la situación en el momento más crítico del mercado de pases.

“De parte del club el mensaje fue muy contundente y claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo para que se sienta importante. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, afirmó el técnico rojiblanco, quien además debe afrontar una severa escasez en ofensiva debido a la lesión de Alexander Sorloth.

La encrucijada del cordobés, quien tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, se mantiene en un punto límite: la directiva ratificó su negativa absoluta a transferirlo al Barcelona, mientras el Arsenal de Inglaterra asoma como la única vía de negociación formal en los últimos días de la ventana estival. En otros aspectos de la rueda de prensa, Simeone confirmó que Cristian "Cuti" Romero formará parte de la delegación y bromeó sobre la indiferencia mediática ante su hito personal de 800 partidos dirigidos al frente del club madrileño.

El cierre de la conferencia dejó una reflexión sobre la capacidad de superación dentro del fútbol. “En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, concluyó el "Cholo".

Temas EspañaDiego SimeoneClub Atlético de MadridJulián ÁlvarezLiga de España
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona: la respuesta oficial del Atlético por Julián Álvarez

"Hay 0% de posibilidades de venderlo al Barcelona": la respuesta oficial del Atlético por Julián Álvarez

Ya se ha ido: Jorge Valdano habló de la situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

"Ya se ha ido": Jorge Valdano habló de la situación de Julián Álvarez en Atlético de Madrid

El cruce al aire entre Diego Latorre y el Chavo Fucks por Julián Álvarez: Desprecio a los tipos que piensan como vos

El cruce al aire entre Diego Latorre y el "Chavo" Fucks por Julián Álvarez: "Desprecio a los tipos que piensan como vos"

Qué pasa con Julián Álvarez: certificado por salud mental, volvió a faltar al entrenamiento y no jugará ante Sevilla

Qué pasa con Julián Álvarez: certificado por salud mental, volvió a faltar al entrenamiento y no jugará ante Sevilla

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Julián Álvarez, en el centro del mercado: Barcelona y Arsenal presionan al Atlético de Madrid

Lo más popular
Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?
1

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán
2

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios
3

Probarán en Tucumán un sistema para reutilizar aguas grises en edificios

El Senado dio media sanción a un proyecto que propone que Bernabé Aráoz sea héroe nacional
4

El Senado dio media sanción a un proyecto que propone que Bernabé Aráoz sea héroe nacional

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe
5

A 60 años de un disco clave: la trampa de Spotify y el reflejo de una Argentina que ya no existe

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
2

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
3

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario
4

De la cárcel a su casa: “Chuky” Casanova obtuvo el arresto domiciliario

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres
5

Filicidios en Tucumán: cuando los hijos terminan siendo las víctimas de las venganzas de sus padres

Más Noticias
Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

Las Leonas se miden con Países Bajos, por la final del Mundial de hockey: cuándo juegan, horario y dónde ver en vivo

La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

La historia de Julieta Jankunas, la cordobesa que se convirtió en heroína de Las Leonas en el Mundial

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Rendimiento, regularidad y continuidad: las razones por las que Alpine renovó a Franco Colapinto

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: estos cuatro signos podrán reconstruirse y avanzar a fines de agosto, según Ludovica Squirru

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

Tristeza y conmoción por la muerte de “El Polaco” Riemersma, referente del proteccionismo animal

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

La rutina de Antonela Roccuzzo a los 38 años: cómo entrena y qué hábitos comparte con Messi

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Preguntas y respuestas: ¿cómo es el plan de créditos hipotecarios?

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Gama Propiedades: una historia de crecimiento que nació en Tucumán

Comentarios