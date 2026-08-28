Simeone opinó sobre Julián Álvarez: "En la vida todo se puede revertir"
El delantero argentino se ausentó por tercer día consecutivo de las prácticas y no fue convocado para visitar al Sevilla. El entrenador del Atlético de Madrid respaldó la postura del club, pero dejó abierta la puerta a su reincorporación al equipo.
Resumen para apurados
- Diego Simeone se refirió hoy en Madrid a la exclusión de Julián Álvarez del partido ante Sevilla, tras ausentarse de las prácticas en medio de tensiones por su futuro.
- El delantero no entrenó por tres días alegando problemas de salud. Atlético descartó venderlo al Barcelona, mientras Arsenal aparece como opción antes del cierre del mercado.
- Aunque Simeone abrió la puerta a reintegrar al cordobés al plantel, los próximos días del mercado estival serán decisivos para destrabar el conflicto contractual.
El conflicto entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid sumó un capítulo determinante en la antesala de la tercera fecha de La Liga. Luego de ausentarse por tercer día consecutivo a los entrenamientos alegando problemas de salud, el delantero argentino quedó excluido de la lista de convocados para visitar este sábado al Sevilla. En conferencia de prensa, Diego Simeone enfrentó los micrófonos para referirse a la situación en el momento más crítico del mercado de pases.
“De parte del club el mensaje fue muy contundente y claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo para que se sienta importante. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, afirmó el técnico rojiblanco, quien además debe afrontar una severa escasez en ofensiva debido a la lesión de Alexander Sorloth.
La encrucijada del cordobés, quien tiene contrato hasta junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, se mantiene en un punto límite: la directiva ratificó su negativa absoluta a transferirlo al Barcelona, mientras el Arsenal de Inglaterra asoma como la única vía de negociación formal en los últimos días de la ventana estival. En otros aspectos de la rueda de prensa, Simeone confirmó que Cristian "Cuti" Romero formará parte de la delegación y bromeó sobre la indiferencia mediática ante su hito personal de 800 partidos dirigidos al frente del club madrileño.
El cierre de la conferencia dejó una reflexión sobre la capacidad de superación dentro del fútbol. “En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, concluyó el "Cholo".