Simeone opinó sobre Julián Álvarez: "En la vida todo se puede revertir"

“De parte del club el mensaje fue muy contundente y claro en todo lo que explicaron. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Desde el momento que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo para que se sienta importante. En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud”, afirmó el técnico rojiblanco, quien además debe afrontar una severa escasez en ofensiva debido a la lesión de Alexander Sorloth.