EconomíaNoticias económicas

Pesca ilegal: sancionaron con $1.844 millones a un buque español y ya son cinco las embarcaciones penalizadas en 2026

El "Farruco" fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. La sanción se suma a la aplicada en agosto al buque "Hai Xiang 2", de bandera de Vanuatu.

El “Farruco” fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. AGRICULTURA
El “Farruco” fue detectado operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina. AGRICULTURA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno argentino multó en 2026 con $1.844 millones al buque español Farruco tras detectarlo realizando pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva.
  • Es el quinto buque sancionado este año mediante vigilancia electrónica de Prefectura, sumándose a la penalización en agosto de un pesquero de Vanuatu.
  • La medida refuerza la política de tolerancia cero oficial para proteger la soberanía y frenar la depredación de recursos marinos en aguas argentinas.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional aplicó una nueva sanción por pesca ilegal a una embarcación extranjera detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA). 

Se trata del buque “Farruco”, de bandera española, cuya empresa propietaria deberá afrontar una multa de $1.844 millones, equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca (UP).

Con esta resolución, ya son cinco los buques extranjeros sancionados en lo que va del año por operar dentro de la ZEEA. La medida se concretó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.

Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la detección de la embarcación fue posible mediante el trabajo conjunto de los organismos encargados de la vigilancia y la aplicación de las sanciones, con participación de la Prefectura Naval Argentina y el uso de tecnología de detección electrónica.

El caso del “Farruco” se produce poco después de la última sanción aplicada en agosto. En aquella oportunidad, las autoridades detectaron al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

La empresa propietaria de esa embarcación había sido sancionada con una multa de $1.833 millones, también equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca. Se trató entonces del cuarto buque penalizado durante 2026.

Al igual que en el nuevo procedimiento, en el caso detectado en agosto se destacó la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la utilización de herramientas de detección electrónica para identificar las operaciones y avanzar con la aplicación de las sanciones económicas previstas por la legislación.

Desde Agricultura señalaron que las medidas forman parte de una política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal y apuntan a reforzar la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y la protección de la pesquería nacional.

La sanción al “Farruco” amplía así la cantidad de embarcaciones extranjeras penalizadas durante el año y marca una nueva intervención de las autoridades argentinas contra la actividad detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Temas EspañaGobierno nacionalArgentinaSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Se disparó la demanda de dólares: julio registró la compra más alta desde las elecciones de 2025

Se disparó la demanda de dólares: julio registró la compra más alta desde las elecciones de 2025

Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos

Agosto terminó con un fuerte castigo para los mercados: el S&P Merval cayó 12% y el riesgo país trepó 80 puntos

Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

Musimundo cerró 20 sucursales y más de 100 trabajadores quedaron sin empleo

Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día

Mora bancaria: qué opciones ofrecen los bancos para refinanciar deudas y ponerse al día

¿Cuánto es la deuda promedio de un tucumano?

¿Cuánto es la deuda promedio de un tucumano?

Lo más popular
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras
2

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
3

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas
4

Claves de la elección a rector de la UNT: por primera vez una mujer será decana de Ciencias Exactas

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera
5

Adiós al jean: los pantalones que vuelven con fuerza y serán protagonistas esta primavera

Ranking notas premium
Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K
1

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”
2

Vivir junto a las vías en un asentamiento céntrico: “Nos sentimos discriminados”

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten
3

Dos tucumanos crearon una app para celíacos que permite buscar lugares, productos y recetas sin gluten

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado
4

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a provincializar las elecciones
5

Jaldo reordena la dirigencia del interior y llama a "provincializar las elecciones"

Más Noticias
La empresa brasileña que fabricaba zapatillas Converse despidió a todos sus operarios y dejó de producir en Argentina

La empresa brasileña que fabricaba zapatillas Converse despidió a todos sus operarios y dejó de producir en Argentina

“Javier Milei es lo que ves; tómalo o déjalo”, sugiere el economista Juan Carlos De Pablo

“Javier Milei es lo que ves; tómalo o déjalo”, sugiere el economista Juan Carlos De Pablo

Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

Caen hasta un 10% las acciones de las empresas que integran Sea Lion luego de las declaraciones de Milei

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: Los isleños deciden ser británicos

La respuesta de Reino Unido luego de los anuncios de Milei: "Los isleños deciden ser británicos"

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Qué es Sea Lion, el proyecto para extraer petróleo de las Islas Malvinas

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

Causa Malvinas: Milei anunció la creación de una base naval en Tierra del Fuego y sanciones a petroleras

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

La elección del rector de la UNT: el impacto del voto cantado

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Militares en Uber: otra herencia envenenada de los K

Comentarios