Pesca ilegal: sancionaron con $1.844 millones a un buque español y ya son cinco las embarcaciones penalizadas en 2026

Resumen para apurados
- El Gobierno argentino multó en 2026 con $1.844 millones al buque español Farruco tras detectarlo realizando pesca ilegal en la Zona Económica Exclusiva.
- Es el quinto buque sancionado este año mediante vigilancia electrónica de Prefectura, sumándose a la penalización en agosto de un pesquero de Vanuatu.
- La medida refuerza la política de tolerancia cero oficial para proteger la soberanía y frenar la depredación de recursos marinos en aguas argentinas.
El Gobierno nacional aplicó una nueva sanción por pesca ilegal a una embarcación extranjera detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEEA).
Se trata del buque “Farruco”, de bandera española, cuya empresa propietaria deberá afrontar una multa de $1.844 millones, equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca (UP).
Con esta resolución, ya son cinco los buques extranjeros sancionados en lo que va del año por operar dentro de la ZEEA. La medida se concretó en cumplimiento de la Disposición 20/2026 de la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesca.
Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la detección de la embarcación fue posible mediante el trabajo conjunto de los organismos encargados de la vigilancia y la aplicación de las sanciones, con participación de la Prefectura Naval Argentina y el uso de tecnología de detección electrónica.
El caso del “Farruco” se produce poco después de la última sanción aplicada en agosto. En aquella oportunidad, las autoridades detectaron al buque “Hai Xiang 2”, de bandera de Vanuatu, operando dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.
La empresa propietaria de esa embarcación había sido sancionada con una multa de $1.833 millones, también equivalente a 1.000.000 de Unidades de Pesca. Se trató entonces del cuarto buque penalizado durante 2026.
Al igual que en el nuevo procedimiento, en el caso detectado en agosto se destacó la intervención de la Prefectura Naval Argentina y la utilización de herramientas de detección electrónica para identificar las operaciones y avanzar con la aplicación de las sanciones económicas previstas por la legislación.
Desde Agricultura señalaron que las medidas forman parte de una política de “tolerancia cero” frente a la pesca ilegal y apuntan a reforzar la defensa de la soberanía sobre los recursos marinos y la protección de la pesquería nacional.
La sanción al “Farruco” amplía así la cantidad de embarcaciones extranjeras penalizadas durante el año y marca una nueva intervención de las autoridades argentinas contra la actividad detectada dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina.