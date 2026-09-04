Sea Lion: las petroleras que explotan Malvinas desafían las sanciones de Milei y mantienen su plan de inversión
Las petroleras de Malvinas desafían las sanciones de Milei y ratifican que avanzarán con el proyecto Sea Lion Rockhopper y Navitas aseguraron que sus licencias siguen vigentes y que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no afectarán el desarrollo del yacimiento petrolero. El proyecto prevé una inversión de U$S 3900 millones y podría comenzar a producir en 2028.
Resumen para apurados
- Las petroleras Rockhopper y Navitas ratificaron que continuarán con la explotación en Malvinas, desestimando las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei.
- Las empresas defienden la legalidad británica de sus permisos para el yacimiento Sea Lion, que prevé una inversión de US$ 3.900 millones, tras el freno penal prometido por Milei.
- Con fecha de producción para 2028 y 30 años de actividad proyectada, el conflicto anticipa mayor tensión geopolítica y diplomática por los recursos del Atlántico Sur.
Las empresas petroleras que impulsan el proyecto Sea Lion en las Islas Malvinas ratificaron sus planes de avanzar con la explotación del yacimiento y relativizaron el impacto de las sanciones anunciadas por el presidente Javier Milei.
La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, las dos compañías con licencia para desarrollar el proyecto, aseguraron que sus permisos continúan vigentes y que las medidas anunciadas por el Gobierno argentino no modificarán el cronograma previsto para Sea Lion.
Según informó la agencia EFE, ambas empresas remarcaron que las licencias fueron “legalmente otorgadas” por el gobierno de las islas y cuentan con el “apoyo total y continuo del gobierno británico”.
En un comunicado conjunto, las compañías señalaron que no esperan que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales sobre las actividades de Sea Lion, incluido el calendario previsto para completar el desarrollo del proyecto.
La declaración se conoció después del discurso de Milei, quien anunció nuevas medidas contra las empresas extranjeras que exploten recursos naturales en territorios que la Argentina considera bajo ocupación británica.
Qué dijeron las petroleras sobre las sanciones de Milei
Rockhopper y Navitas respondieron a las versiones sobre el posible impacto de las medidas argentinas y defendieron la vigencia de sus permisos.
Las compañías sostienen que las licencias fueron otorgadas legalmente por las autoridades de las islas y cuentan con el respaldo del Reino Unido. Por ese motivo, consideran que las sanciones anunciadas por el Gobierno argentino no alterarán, al menos por ahora, el desarrollo de Sea Lion.
La reacción empresarial se produjo además en medio de una fuerte caída de las acciones de ambas compañías en la Bolsa de Londres. Antes de conocerse el comunicado conjunto, los papeles llegaron a retroceder alrededor de 10%, aunque posteriormente recortaron parte de las pérdidas y la baja se ubicó cerca del 5%.
Qué es Sea Lion, el proyecto petrolero en Malvinas
Sea Lion es un yacimiento offshore ubicado en el Atlántico Sur, a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas, a una profundidad aproximada de 450 metros.
El proyecto todavía se encuentra en etapa de desarrollo y exploración, aunque las compañías avanzaron en los últimos años con los estudios técnicos y económicos necesarios para concretar la explotación.
Rockhopper descubrió petróleo en la zona en 2010. Posteriormente, el proyecto pasó a ser impulsado junto con Navitas Petroleum.
En diciembre de 2025, ambas compañías tomaron la decisión final de inversión, un paso clave para avanzar con el desarrollo del yacimiento.
De acuerdo con los datos difundidos por Navitas, Sea Lion cuenta con 314 millones de barriles de reservas probadas y probables.
Cuánto dinero invertirán en Sea Lion
El desarrollo del yacimiento requiere una inversión millonaria. Las compañías prevén desembolsar inicialmente unos US$ 1800 millones hasta obtener el primer barril de petróleo.
A esa cifra se sumarían otros US$ 2100 millones durante las etapas posteriores de explotación.
En total, la inversión proyectada alcanza los US$ 3900 millones, mientras que la explotación del yacimiento está pensada para extenderse durante unos 30 años.
El proyecto tiene previsto avanzar hacia la producción de petróleo en los próximos años, con 2028 como fecha proyectada para obtener el primer crudo.
Qué otras petroleras tienen licencias en Malvinas
Además de Rockhopper y Navitas, otras empresas cuentan con licencias de exploración petrolera en las Islas Malvinas.
Entre ellas se encuentran la británica Borders & Southern y la canadiense JHI.
La disputa por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur volvió a ocupar el centro de la agenda política después del anuncio de Milei, que busca impedir que empresas extranjeras exploten recursos en territorios que la Argentina reivindica como propios.
La respuesta de Rockhopper y Navitas muestra que, pese a las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno argentino, las compañías mantienen por ahora su decisión de avanzar con Sea Lion.