La empresa brasileña que fabricaba zapatillas Converse despidió a todos sus operarios y dejó de producir en Argentina
Coopershoes, fabricante de calzado que tenía una planta en Las Flores, despidió al personal de producción y mantiene una estructura mínima. La compañía conservará la fábrica durante 2027 a la espera de un cambio en las condiciones económicas.
Resumen para apurados
- Coopershoes despidió a sus operarios y cesó su producción en Las Flores, Buenos Aires, por la caída de pedidos de marcas como Converse y la falta de rentabilidad nacional.
- La planta pasó de 380 empleados en 2023 a solo nueve administrativos tras la paulatina cancelación de contratos con clientes clave como Grimoldi, Pony y Converse.
- La firma conservará la fábrica inactiva esperando reactivarla si el contexto económico mejora hacia 2027, mientras la localidad afronta un duro golpe a su empleo industrial.
La crisis de la industria del calzado sumó un nuevo capítulo con la decisión de Coopershoes, la empresa brasileña que fabricaba zapatillas para marcas como Converse All Star, Grimoldi y Pony, de dejar de producir en Argentina y despedir a todos los trabajadores de su planta de Las Flores, provincia de Buenos Aires.
La compañía mantiene actualmente apenas nueve empleados administrativos, mientras conserva la planta industrial y afronta los gastos vinculados con patentes, impuestos y mantenimiento. La decisión, según explicaron autoridades locales, no implica por ahora el cierre definitivo de la fábrica.
El responsable de Coopershoes en Argentina, Markus Heyden, le comunicó al secretario de Producción, Turismo y Ambiente de la Municipalidad de Las Flores, Cristian Chiodini, que la empresa mantendrá la estructura fabril a la espera de un cambio en el escenario económico y político.
"Si el año próximo cambian las condiciones, Coopershoes reabrirá la planta", le habría señalado Heyden al funcionario. La empresa considera que, bajo las condiciones actuales, producir en el país dejó de ser rentable por la caída de los pedidos, la competencia y la retracción del consumo.
De 380 trabajadores a solo nueve administrativos
El retroceso de Coopershoes fue marcado. A comienzos de 2023 la empresa tenía unos 380 operarios en su planta de Las Flores. Desde entonces, la actividad comenzó a caer a medida que se redujeron los pedidos de las principales marcas para las que fabricaba.
"Coopershoes decidió dejar de fabricar, pero mantiene una plantilla mínima para vender la mercadería que tienen, estar en contacto con proveedores y terminar de indemnizar a los trabajadores despedidos", explicó Chiodini a BAE Negocios.
El funcionario describió un escenario particularmente complejo para la localidad, que tiene unos 27.000 habitantes y depende en buena medida de la actividad industrial.
La situación de Coopershoes se suma al cierre de Will Der S.A., otra empresa del Parque Industrial de Las Flores que dejó de operar en agosto y despidió a trabajadores.
Converse redujo los pedidos y la producción se frenó
Desde la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado (UTICRA) señalaron que el deterioro de la actividad comenzó a profundizarse a fines de 2023.
Darío Coronel, dirigente del gremio, explicó que Coopershoes terminó ese año con 322 trabajadores y que posteriormente comenzó una caída sostenida de los pedidos.
Según su relato, Converse pasó de encargar unos 38.000 pares mensuales a 18.000 y finalmente dejó de realizar pedidos. Luego, otras marcas también redujeron o directamente discontinuaron el trabajo con la fábrica.
"Grimoldi dejó de darle trabajo, lo mismo Pony y así la empresa comenzó con despidos", sostuvo Coronel.
El dirigente sindical calificó la situación como un "industricidio" y aseguró que en los últimos años se perdieron unos 8.000 puestos de trabajo en la industria del calzado a nivel nacional.
Una fábrica que llegó a producir más de 1,5 millones de pares
Coopershoes, cuyo nombre corresponde a Cooperativa de Calçados e Componentes Joanetense Ltda., fue fundada en 1998 en Picada Café, en el estado brasileño de Rio Grande do Sul.
En 2008 abrió su primera planta fuera de Brasil en Las Flores. La empresa comenzó a ampliar sus instalaciones a medida que aumentaba la producción y los pedidos de grandes marcas.
En 2011, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner participó de la inauguración de una nueva nave de la fábrica. Durante aquel acto destacó que la compañía había pasado de importar zapatillas a producirlas en el país y señaló que había comenzado con unos 150.000 pares y alcanzado 1.510.000 pares.
La expansión había sido acompañada por un crédito del Bicentenario y por la ampliación de la planta industrial.
Más de una década después, aquel escenario quedó completamente revertido: la fábrica dejó de producir y solo permanece una estructura administrativa mínima.
Coopershoes mantiene la fábrica abierta a una posible reapertura
A diferencia de un cierre definitivo, la estrategia adoptada por la empresa brasileña consiste en conservar la planta en condiciones operativas durante 2027.
La compañía seguirá afrontando patentes, impuestos y mantenimiento de las instalaciones mientras espera que cambien las condiciones que hoy considera desfavorables para producir en Argentina.
Para Las Flores, la decisión representa otro golpe al empleo industrial. El problema, según plantean desde el municipio y el sindicato, no se limita a la pérdida de puestos de trabajo: los trabajadores despedidos cuentan con oficios especializados que difícilmente puedan ser absorbidos por otras fábricas de la zona si la actividad industrial atraviesa una situación similar.
La empresa, por ahora, no se va definitivamente. Guarda la fábrica y espera que el escenario económico de 2027 vuelva a hacer posible la producción.