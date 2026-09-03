¿Qué pasará con el asentamiento junto al nuevo Mercado? “No se trata de desalojar, sino de reubicar”

Luego de que saliera a la luz la situación de las familias que viven junto a las vías, a metros del nuevo Mercado de la Ciudad, se abrió un nuevo interrogante: ¿qué pasará con quienes viven allí? La posibilidad de una reubicación volvió a poner en discusión, no solo el futuro de ese sector de San Miguel de Tucumán, sino también la manera en que la capital aborda la situación de los barrios populares. Para analizar este escenario, la arquitecta y doctora en Ciencias Sociales, Paula Boldrini, planteó -en diálogo con LA GACETA- una mirada que pone el foco en algo más que el lugar donde están esas familias. Y es cómo garantizar que cualquier traslado implique una mejora real en sus condiciones de vida.