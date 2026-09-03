Inauguraron el Paseo Alberdi IA: un espacio para homenajear al prócer tucumano

Resumen para apurados
- El gobernador Jaldo y la intendenta Chahla inauguraron el Paseo Alberdi IA en San Miguel de Tucumán este jueves para homenajear al prócer Juan Bautista Alberdi.
- La obra recuperó una esquina céntrica mediante la cooperación público-privada, incorporando un busto y diseño museológico tras conmemorarse el natalicio del prócer.
- El nuevo espacio busca consolidarse como un polo de encuentro ciudadano, atractivo turístico y centro educativo para acercar las raíces históricas a las nuevas generaciones.
El gobernador Osvaldo Jaldo y la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, inauguraron este jueves el Paseo Alberdi IA, un espacio dedicado a homenajear al prócer tucumano Juan Bautista Alberdi.
La intervención se realizó en la esquina de 24 de Septiembre y 25 de Mayo y recuperó un sector del centro de la Capital para el encuentro, la cultura y la difusión de la historia.
Durante el acto, Jaldo destacó el trabajo conjunto que permitió concretar el paseo y agradeció a quienes participaron del proyecto, entre ellos empresarios tucumanos que cedieron espacios y colaboraron con la recuperación del lugar.
“Queríamos estar acompañando a la señora intendenta a la inauguración de este hermoso Paseo Alberdi IA y la verdad que debemos agradecer a todos los que colaboraron, todos los que pusieron un granito de arena para que hoy los tucumanos tengamos este hermoso paseo digno de disfrutar, un espacio público recuperado”, expresó.
El mandatario provincial sostuvo que la iniciativa representó una forma de reconocer el aporte de Alberdi a la organización institucional del país y recordó el papel que tuvo Tucumán en distintos momentos de la historia argentina.
“Yo diría que los tucumanos estamos empezando a saldar deuda con nuestros próceres. No nos olvidemos que Tucumán ha tenido un rol protagonista en lo que tiene que ver la historia argentina y, sobre todo, la declaración de la independencia”, afirmó.
En ese sentido, recordó la Batalla de Tucumán y el papel del gobernador Bernabé Aráoz, quien decidió que el enfrentamiento se produjera en territorio tucumano. También destacó el proceso que culminó con la Declaración de la Independencia, el 9 de julio de 1816.
Jaldo remarcó además la importancia de Alberdi en la organización jurídica de la Argentina. “Fue él a quien le tocó organizar constitucionalmente lo que es nuestra querida patria argentina. Y gracias a otro tucumano como Juan Bautista Alberdi, se sentaron las bases de lo que es la actual Constitución Nacional. Y con la Constitución Nacional se le dio un orden jurídico a nuestro país”, señaló.
El mandatario también recordó que el pasado 29 de agosto se conmemoró un nuevo aniversario del nacimiento de Alberdi y destacó la coincidencia histórica de su nacimiento, en 1810, con los primeros pasos de la conformación del gobierno patrio.
“Los tucumanos tenemos que tener mucho más presente la participación que han tenido muchos héroes, hombres y mujeres tucumanas, en el rol de la declaración de nuestra independencia y en el rol que hemos tenido para que hoy la Argentina tenga patria”, sostuvo.
Un lugar para el prócer
Por su parte, Chahla destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y señaló que el proyecto buscó generar un espacio de encuentro y conocimiento para los tucumanos y quienes visitan la provincia. “Acá, con el acompañamiento del señor gobernador, Osvaldo Jaldo, quien apoyó desde el principio este proyecto, la verdad que para nosotros fue darle un lugar más de encuentro a todos los tucumanos, a todos los turistas también”, expresó.
La intendenta remarcó que el paseo también tuvo como objetivo acercar la historia a las nuevas generaciones. “Es muy bueno, pero generando también la cultura en los niños, educando en los jóvenes para que conozcan nuestra cultura, nuestras raíces. Juan Bautista Alberdi ha sido una persona que ha hecho mucho por nuestra querida patria, por nuestra Argentina, por nuestra República”, afirmó.
Chahla explicó que para el desarrollo del proyecto se convocó al museólogo Gabriel Miremont, responsable del diseño, y al escultor Carlos Benavides, autor del busto de Alberdi emplazado en el lugar.
“Queríamos tener un lugar que realmente sea un homenaje”, sostuvo la intendenta, quien también agradeció a los vecinos y comerciantes de la zona por el acompañamiento durante la ejecución de la obra.
“Esto genera comunidad, encuentro y también conocimiento. Hoy estamos inaugurando esto para todos los sanmiguelinos, pero también es para toda la provincia y es para todos nuestros turistas”, concluyó.