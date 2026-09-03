Inauguraron el Paseo Alberdi IA: un espacio para homenajear al prócer tucumano

Un lugar para el prócer

Por su parte, Chahla destacó el acompañamiento del Gobierno provincial y señaló que el proyecto buscó generar un espacio de encuentro y conocimiento para los tucumanos y quienes visitan la provincia. “Acá, con el acompañamiento del señor gobernador, Osvaldo Jaldo, quien apoyó desde el principio este proyecto, la verdad que para nosotros fue darle un lugar más de encuentro a todos los tucumanos, a todos los turistas también”, expresó.