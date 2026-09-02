Ómnibus: Enrique Romero le presentó un plan alternativo a Chahla y advirtió sobre el "error" de los siete anillos

“Esa división en siete anillos favorecerá el uso de las aplicaciones en detrimento del transporte público, ya que el usuario, al tener que abordar dos o más bondis, el costo del pasaje será superior al de la aplicación”, sentenció Romero en su escrito. Además, advirtió que este esquema “tampoco va a garantizar un eficiente e igual distribución de la relación km/pasajero, beneficiando a unos y perjudicando a otros”.