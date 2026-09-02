Política

Taxistas de San Miguel de Tucumán reclaman controles por Uber

Planteo al Departamento Ejecutivo Municipal.

Taxistas de San Miguel de Tucumán reclaman controles por Uber
Hace 4 Hs

El titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán (FNCT), Julio Rodríguez, insistió ante la Municipalidad de San Miguel de Tucumán con el planteo para requerir que la gestión de la intendenta Rossana Chahla “se abstenga de dictar o ejecutar medidas que otorguen prórrogas o flexibilizaciones no contempladas” respecto a la normativa que regula el sistema de transporte mediante aplicaciones (como Uber, Didi y Cabify).

A la vez, el representante sindical instó al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a ordenar “de manera inmediata” la aplicación de los artículos de la ordenanza vigente que dispone “operativos de control y sanciones de secuestro y multas” contra quienes incumplan con su incorporación al registro.

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En febrero, cuando se reglamentó la ordenanza aprobada por el Concejo para regular servicios como Uber en esta ciudad, se dispuso que las plataformas contaban con 90 días corridos (“tres meses, a cumplirse en mayo”) para inscribirse en el registro municipal dispuesto para las apps; y sus conductores, “120 días corridos para adecuar su documentación”. En medio de las gestiones del municipio a las aplicaciones para que se inscriban, Rodríguez interpuso una impugnación administrativa para exigir que se cumpla con los plazos, e instó a que se comience de inmediato con los controles.

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