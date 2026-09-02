Taxistas de San Miguel de Tucumán reclaman controles por Uber

En febrero, cuando se reglamentó la ordenanza aprobada por el Concejo para regular servicios como Uber en esta ciudad, se dispuso que las plataformas contaban con 90 días corridos (“tres meses, a cumplirse en mayo”) para inscribirse en el registro municipal dispuesto para las apps; y sus conductores, “120 días corridos para adecuar su documentación”. En medio de las gestiones del municipio a las aplicaciones para que se inscriban, Rodríguez interpuso una impugnación administrativa para exigir que se cumpla con los plazos, e instó a que se comience de inmediato con los controles.