Créditos: cómo funcionará el débito automático de cuotas que habilitó el BCRA

Los bancos, financieras y billeteras ya cuentan con un nuevo mecanismo para cobrar automáticamente las cuotas de los créditos. Se trata del Cobro con Transferencia (CCT), una herramienta impulsada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que comenzó a funcionar este lunes y que busca reemplazar al Débito Inmediato (DEBIN) para este tipo de operaciones.