Los Nocheros traen 40 años de canciones indispensables

En su evocación de los inicios, aclara que “no era una cuestión de que teníamos o no teníamos fe en lo que estábamos haciendo, pero no habíamos armado la banda para grabar disco ni para ser famosos, sino para seguir cantando como lo hacíamos desde la secundaria, como jugando”. Todos tenían sus trabajos de día y luego se juntaban a la noche en una peña hasta que, después de varios años, decidieron profesionalizarse. “Fue cuando comenzamos a sacar canciones nuevas en una época en que había que hacer los temas tradicionales, con arreglos propios”, destacó. Y ese cambio fue determinante para construir una carrera que no se detiene.