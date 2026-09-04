Los Nocheros traen 40 años de canciones indispensables

“Entre la tierra y el cielo”, “No saber de tí”, “Roja boca”, “Vuela una lágrima”, “La yapa”, “Voy a comerte el corazón a besos”, “Yo soy tu río”, “Canción del adiós”, “Señal de amor” “Mucho más que piel”, “La cerrillana”, “Zamba de Balderrama”, “Chacarera del rancho”, “Penas y alegrías del amor”, “Me enamoré de una zamba” y cientos más. Hacer una playlist de las mejores canciones de Los Nocheros es, asimismo, realizar un repaso a 40 años de trayectoria que les permitieron ser los referentes del folclore romántico contemporáneo argentino, incluso recuperando viejos temas pero con una impronta propia.
El grupo salteño integrado por Mario Teruel, Rubén Ehizaguirre y Álvaro Teruel estará hoy desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479), para reeditar su vínculo con el público local que lo acompañó desde el primer momento.
“Para todo artista es muy importante cantar en escenarios que tienen tanto sentido de pertenencia en la gente. Es un templo de la cultura y no todos los teatros del país están categorizados así y eso se debe al interés vivo que se tiene por ver cosas que gustan. Entonces es una doble satisfacción para nosotros estar allí, que es el lugar donde Nocheros comenzó a gozar de la fama interprovincial, donde milagrosamente comenzamos a ver que nuestras canciones comenzaban a gustar en festivales maravillosos y con fervor popular”, destacó Mario en LG Play.
En su evocación de los inicios, aclara que “no era una cuestión de que teníamos o no teníamos fe en lo que estábamos haciendo, pero no habíamos armado la banda para grabar disco ni para ser famosos, sino para seguir cantando como lo hacíamos desde la secundaria, como jugando”. Todos tenían sus trabajos de día y luego se juntaban a la noche en una peña hasta que, después de varios años, decidieron profesionalizarse. “Fue cuando comenzamos a sacar canciones nuevas en una época en que había que hacer los temas tradicionales, con arreglos propios”, destacó. Y ese cambio fue determinante para construir una carrera que no se detiene.
Ariel Carrascosa fue su representante en el lanzamiento y en el festival Monteros de la Patria acordó que Los Nocheros canten tres temas. Si no gustaban, bajaban del escenario y se iban sin cobrar. Si el público los acompañaba, seguían. “Habremos estado cantado como una hora y cuarto. La gente nos pedía otra, otra, otra, era insólito; así comenzó este sueño”, evocó con la decisión de no despertar nunca.
La clave de su constante éxito, en su mirada, ha sido siempre “las canciones y sus versiones, con las armonías que hacemos; no descubrimos absolutamente nada”. “Mezclamos cosas de Los Chalchaleros, Los Cantores del Alba, Los Tucu Tucu, Los Fronterizos, Las Voces de Orán, Los de Salta y muchos más para tener un sonido nuestro, en el que fue fundamental Daniel Toro. Siguen siendo los referentes que escuchamos”, agregó.
Esta noche será la oportunidad de compartir un repaso de esa exitosa trayectoria, en la cual las innovaciones de antes se transformaron con el tiempo en clásicos de ahora. “Lleguen preparados al Mercedes Sosa porque serán casi dos horas de show, con bloques enganchados para que entren la mayor de canciones posibles; estarán las que siempre la gente nos pide, en un recorrido desde el primer disco hasta los estos últimos que hemos que hemos sacado. Las redes sociales nos dan la posibilidad de preguntar siempre qué quieren escuchar y nos sorprenden con muchas de las viejitas, a las que agregamos las que nosotros elegimos para sorprender”, concluyó.
Celebración en CiTá: Nazareno Lechesi festeja su música
Hace 30 años, el folclore de Nazareno Lechesi salió de Las Talitas para recorrer escenarios de todo el país representando al sentir tucumano y argentino. Esta noche invita a celebrar es viaje con un show íntimo y especial desde las 21.30 en CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457), marcado por las anécdotas en una propuesta identificada con la música popular argentina y en defensa del trabajo en equipo y de la creación artística, con la presencia de invitados especiales. Lechesi también es director musical y armonizador de varias bandas en las que tanto mantiene el respeto por las tradiciones como se abre a las nuevas expresiones del género, y es profesor de danzas folclóricas.
Por las peñas: recorrido por distintos espacios
Desde las 21, Adrián Sosa evocará a su tía Mercedes Sosa en El Cardón (Las Heras 50), en la apertura de la ronda de shows en las peñas de la capital. En El Alto de la Lechuza (Marco Avellaneda y 24 de Septiembre) habrá desembarco santiagueño con Diego Gómez y la Ruda Brava, secundados por Natal, Daniel Saba, Raíces Tficeñas, Abril Sierra y Lucas Lizondo. La Escondida (Miguel Lillo 234) anuncia a Velay, Franco Véliz, Gabriel Ibañez y Feche y Edu. Shama Leguizamón y Alma Huayna actuarán en La Casa de Yamil (España 153), en tanto que en Patio La Asunción (Santa Fe y Juan José Paso) lo harán Ser Herencia -foto-, Lautaro Rocha, Taloko, Alkimia, Benjamín Jiménez y Wakallas.