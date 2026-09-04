Rock y pop tucumanos abren el Patio Lola Mora en el Ente Cultural

En el mismo edificio, pero en otros espacios, habrá dos actividades más relacionadas con el evento. A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de la planta baja, se proyectará “Yo soy Mika de Frankfurt”, de Leandro Tolchinsky, quien sigue a una falsa artista trans (ideada e interpretada por Manu Fanego) en su camino a lanzar su primer disco en la Argentina. Y a las 21, en la sala Orestes Caviglia (subsuelo), la Compañía de Danza Contemporánea repondrá “Paisajes interiores” con la dirección de Luciano Cejas, sobre música de Anca Parghel, Bendik Giske y Amos Ben-Tal y con las actuaciones de María Aguilera, Karina Ávalos, Gabriel Gómez Sastre, Romina López, Pía Lorente, Alejandra Martínez, Melina F. Martínez, Dolores Martínez, Juan Manuel Martínez, Martín Machín y Rafael Segovia.