Rock y pop tucumanos abren el Patio Lola Mora en el Ente Cultural

El Septiembre Musical abre un nuevo escenario gratuito esta noche, con una propuesta de pop rock tucumano desde las 20 en el Patio Lola Mora de la sede del Ente Cultural de la Provincia (San Martín 251), organizador de evento que llega a su 66 edición con el aporte del Consejo Federal de Inversiones. En el lugar se montará además la feria de artesanos de la cooperativa Mercado de Arte y Botánica (MAB) y un patio de comidas.
La jornada desplegará el rock alternativo y el funk de Doloresmora, una formación en crecimiento desde su dúo original hasta sus cinco integrantes actuales: Nacho Suárez (guitarra y voz), Juan Hipólito (guitarra), Matías Sisali (bajo y voz), Nahuel Guzmán (teclado y voz) y Matías Moreno (batería). La propuesta que presentan apuntan a construir una identidad propia a partir de diversas influencias para tener un espacio propio dentro de la escena local.
Junto a ellos estará Mientras el Lobo, el trío de los hermanos Santiago, Federico y Lucio Figueroa que se lanzó en 2018 y tomó nueva vida luego de la pandemia. Su proyecto ya tiene dos álbumes de estudio: el primero lleva el nombre del grupo y el año pasado lanzaron “Limbo Lunar”, en los que dejaron plasmados los nuevos sonidos que impulsan su creación.
En el mismo edificio, pero en otros espacios, habrá dos actividades más relacionadas con el evento. A las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor de la planta baja, se proyectará “Yo soy Mika de Frankfurt”, de Leandro Tolchinsky, quien sigue a una falsa artista trans (ideada e interpretada por Manu Fanego) en su camino a lanzar su primer disco en la Argentina. Y a las 21, en la sala Orestes Caviglia (subsuelo), la Compañía de Danza Contemporánea repondrá “Paisajes interiores” con la dirección de Luciano Cejas, sobre música de Anca Parghel, Bendik Giske y Amos Ben-Tal y con las actuaciones de María Aguilera, Karina Ávalos, Gabriel Gómez Sastre, Romina López, Pía Lorente, Alejandra Martínez, Melina F. Martínez, Dolores Martínez, Juan Manuel Martínez, Martín Machín y Rafael Segovia.
Coro de niños
“Un mundo de canciones” es el concierto que desde las 21, y con acceso gratuito, ofrecerá el Coro de Niños y Jóvenes de Tucumán en el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601), dirigido por Andrea Cardozo en un viaje musical por diferentes culturas y paisajes a través de las voces de sus jóvenes intérpretes.
El repertorio atravesará distintas geografías y tradiciones argentinas y latinoamericanas mediante temas del acervo popular, principalmente del folclore y del rock, entre los que figuran “El pescador”, “Isto aqui, o quê?”, “La llorona” y “Singing all together”. Intervendrán Luis Gómez Salas como pianista acompañante, Maximiliano Oldrich Cano en guitarra y Juan Quinteros en percusión, con la voz en off de Josefina García.
El Coro está integrado por cantantes de entre siete y 16 años, quienes encuentran en la actividad un espacio de formación que les permite trabajar sus voces, aprender en conjunto y fortalecer valores como la escucha, el compromiso y el trabajo grupal en el despliegue de diferentes géneros.
Muestra colectiva
Dentro de la agenda del Septiembre Musical, las 20 y en el Museo Provincial Escultor Juan Carlos Iramain (Entre Ríos 27), con entrada libre, se inaugurará la muestra multidisciplinaria “Ser corazones de los otros”, organizada a través de la Dirección de Artes Visuales del Ente, con la curaduría del artista, escritor y Licenciado en Artes Maximiliano Exequiel Castro.
La exposición reúne obras de Juan Carlos Iramain, Leonardo Iramain, Demetrius Iramain, Anuncio Iramain, Susana Ale, Fabián Castro, Javier Díaz, Pablo Ignacio Acosta, Margarita Tula Todd, María del Huerto Soria Bravo y Pedro Tenti, para establecer un diálogo entre diferentes tiempos, cuerpos, memorias y producciones artísticas.
“Las obras se tocan sin tocarse y los cuerpos se encuentran en la memoria de otros cuerpos”, se plantea como premisa para impulsar “un recorrido por el museo entendido como un espacio abierto a otras presencias, donde objetos, imágenes y obras permiten construir nuevas relaciones entre pasado y presente” y recuperar los vínculos entre arte, memoria, educación y patrimonio.
Cultura Bar
La grilla de hoy se cierra con dos propuestas del ciclo Cultura Bar desde las 22: Agustín Goytía se presentará en Oskar (Virgen de la Merced 611) con su impronta sonora y visual contemporánea; mientras que El Tableñito Tucumano actuará en la Panificación Albertus de Lules con su folclore de raíz norteña.