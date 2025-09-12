Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Los Nocheros es marca registrada en el universo folclórico desde su irrupción hace casi cuatro décadas, que implicó un soplo renovado a lo que se escuchaba entonces. Su repercusión abrió un nuevo universo con temas románticos que convocaron a distintas generaciones y construyeron un estilo que tuvo herederos.
“El folclore siempre ha sido camaradería, la juntadera de amigos y de la familia, y eso es lo que mostramos en todo momento. Lo nuestro es la reunión”, le dice a LG Play Rubén Ehizaguirre, quien junto a Álvaro Teruel y a Mario Teruel se presentarán esta noche desde las 21 en el teatro Mercedes Sosa (San Martín 479). El entorno de la sala le dará un perfil especial al recital, alejado de los festivales populares y con la complicidad de un diálogo más directo con su público.
Con una veintena de álbumes publicados y más de cuatro millones de copias vendidas, el músico salteño reconoce que esa época terminó. “Nosotros nos aggiornamos con el streaming y la presencia en las redes sociales mediante colaboraciones y el estreno de canciones que subimos una a una, porque ya no es rentable lanzar un disco completo”, afirma, sin extrañar y sabiendo que es una nueva etapa.
No los asusta el cambio; de hecho, el grupo surgió a partir de los desafíos. “Comenzamos a fines del 85 y al año siguiente Los Nocheros ya nació con ese nombre. El inicio fue con covers de Los Tucu Tucu, Los Chalchaleros, Los Fronterizos, Los Cantores del Alba y otros; pero el tiempo nos hizo buscar nuestro propio camino, con nuestras inquietudes para hacerlas realidad, hasta la consagración lograda en Cosquín casi una década después”, recuerda.
En los recitales que daban en sus inicios, había una señal preocupante que se repetía: “cada vez que cantábamos veíamos que nos escuchaba gente grande y que no había jóvenes entre el público, por lo que nos preguntábamos qué iba a pasar cuándo esos mayores no estuviesen más”.
“Entonces nos propusimos que la changada vuelva escuchar folclore con canciones y autores. Hicimos una búsqueda hasta que encontramos con el Yuyo Montes (Ndela R: el salteño Oscar Alfredo Salomón, fallecido hace una década), que componía dentro de un estilo paisajista y rural, con elementos de la protesta social que era lo que se escuchaba entonces. El folclore romántico tenía mucha menos presencia, pero era lo que nosotros buscábamos, era otro tipo de expresarnos y el ‘Turco’ comenzó con su impronta y su pluma tremenda. Eso hizo que los chicos nos presten atención y luego se sumó el Paz Martínez que nos empezó a mandar canciones, y así pudimos despertar un interés por el género que estaba un poco perdido”, reconoce.
Una rueda
Ehizaguirre admite que no hay nada seguro, ya que “esto es una rueda, una cuestión cíclica, y ahora hay nuevos artistas que están volviendo a despertar en la gente lo que nosotros agitamos en su momento”. Sin embargo, aclara que es una convivencia. “En nuestra generación aparecieron Los Tekis, la Sole, Sergio Galleguillo, el Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Abel Pintos... quedamos vigentes unos cuantos que sostuvimos en todo este tiempo y a los que ahora se suman Campedrinos, La Clave Trío, Carafea que vienen cargando la mochila para que todo siga sonando con canciones nuevas, como Lázaro Caballero, Lucio Rojas y Christian Herrera con un registro regional pero con mucha fuerza. En nuestros feet nos encontramos con Emanero, que es tremendo lo que hace y tiene un segmento amplio de edad; mientras que Migrante es más para los chicos. Además se está armando una movida interesante en Buenos Aires; no lo hacen por amor sino porque se viene de nuevo un malón”, anticipa.
Mientras tanto, el grupo ultima su show de esta noche, en el cual no faltarán todos los clásicos de siempre. “Los Nocheros tenemos una columna vertebral en el repertorio que fue imposible variar, porque nuestro público siempre nos pide ‘Canto nochero’, ‘Canción de La Rioja’, ‘Roja boca’ o ‘No saber de tí’, y de ahí vamos variando con temas que hace un montón de tiempo que no cantamos junto a los nuevos que presentamos”, concluye.