Los Nocheros apuesta a un nuevo malón en el folclore

Una rueda

Ehizaguirre admite que no hay nada seguro, ya que “esto es una rueda, una cuestión cíclica, y ahora hay nuevos artistas que están volviendo a despertar en la gente lo que nosotros agitamos en su momento”. Sin embargo, aclara que es una convivencia. “En nuestra generación aparecieron Los Tekis, la Sole, Sergio Galleguillo, el Chaqueño Palavecino, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Abel Pintos... quedamos vigentes unos cuantos que sostuvimos en todo este tiempo y a los que ahora se suman Campedrinos, La Clave Trío, Carafea que vienen cargando la mochila para que todo siga sonando con canciones nuevas, como Lázaro Caballero, Lucio Rojas y Christian Herrera con un registro regional pero con mucha fuerza. En nuestros feet nos encontramos con Emanero, que es tremendo lo que hace y tiene un segmento amplio de edad; mientras que Migrante es más para los chicos. Además se está armando una movida interesante en Buenos Aires; no lo hacen por amor sino porque se viene de nuevo un malón”, anticipa.