El imitador oficial de Moria Casán llega a Puerto Libertad

“A Moria la abordo para poder tener una actuación desde ese personaje tan rico que es, tan mediático, con tanta riqueza de vocabulario y visual, tan rica en un montón de cosas y de una cabeza maravillosa. Más allá de lo que le pueda poner, el personaje en escena termina siendo esta artista de lujo que tiene una llegada y una excepcional relación con el público, que participa desde el lugar donde está sentado, con el aplauso y con la risa o como cada uno quiere. Me interesa mucho la interacción con la gente, porque ella fue la primer mujer capocómica que lo hacía con una conversación simple que generaba comicidad sin faltar al respecto a nadie. Mi espectáculo está siendo constantemente actualizado por su eterna vigencia. Todo el tiempo Moria se está reivindicando, modificando su ADN y sus frases y sus improntas y eso me obliga a estar aggiornado y no quedarte en el tiempo, con la lengua afuera y la voz arrastrada de otro tiempo. Siempre tenés que estar pendiente de todos sus pasos”, afirma.