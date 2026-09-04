El imitador oficial de Moria Casán llega a Puerto Libertad

Raúl Gala comenzó en los años 80 componiendo a Moria Casán, “en tiempos en que no había redes sociales, celulares ni una llegada tan cercana como hay ahora con los estrellas”, recuerda. Desde entonces se transformó en su primer imitador oficial y esta noche desplegará su arte en Puerto Libertad (Las Piedras 1.850), desde las 22, en una propuesta escénica apta para todo público y con la participación especial de Ezequiel Muriago, que se anticipa como un show con “humor, diversión y mucho glam”.
La admiración que profesa hacia la actriz y conductora viene desde hace décadas, “de cuando yo era chiquito, a mis 13 años y la iba a ver a la puerta del canal; en vez de estar estar viendo los dibujitos en esa época, ya estaba alucinado con su personaje maravilloso”. “Representarla implica muchas cuestiones al momento subir a un escenario, sobre todo una gran responsabilidad desde el respeto que le tengo y mi involucramiento sentimental”, describe para LA GACETA
Gala llevó su creación a la máxima expresión, lo que le valió reconocimientos como el Estrella de Mar a mejor espectáculo de transformismo y el Cóndor de Mendoza, entre otros premios, y le permite estar en gira constante incluso por el exterior (recientemente recorrió Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia, Alicante, La Habana, Varadero, Cayo Guillermo y Río de Janeiro), donde es reconocido como referente de la comunidad Lgtbiq+.
En su monólogo aborda la realidad desde el humor y la mirada de La One, pero con su propio aporte creativo. En ese sentido, reivindica que “imitar es tratar de copiar la mayor cantidad de cosas del artista desde su caracterización y sus modismos, lleno de un montón de detalles, pero también con cuota de actor que tengo desde hace más de 40 años”.
“A Moria la abordo para poder tener una actuación desde ese personaje tan rico que es, tan mediático, con tanta riqueza de vocabulario y visual, tan rica en un montón de cosas y de una cabeza maravillosa. Más allá de lo que le pueda poner, el personaje en escena termina siendo esta artista de lujo que tiene una llegada y una excepcional relación con el público, que participa desde el lugar donde está sentado, con el aplauso y con la risa o como cada uno quiere. Me interesa mucho la interacción con la gente, porque ella fue la primer mujer capocómica que lo hacía con una conversación simple que generaba comicidad sin faltar al respecto a nadie. Mi espectáculo está siendo constantemente actualizado por su eterna vigencia. Todo el tiempo Moria se está reivindicando, modificando su ADN y sus frases y sus improntas y eso me obliga a estar aggiornado y no quedarte en el tiempo, con la lengua afuera y la voz arrastrada de otro tiempo. Siempre tenés que estar pendiente de todos sus pasos”, afirma.
La serie de Netflix repasa la vida de Moria, y además tiene a Gala en el reparto, con aparición en uno de los capítulos. “La producción me pareció magnífica: como dice Moria, cuántica y realmente es un relato cinematográfico. Tiene ese camino tan maravilloso que en un momento te olvidás de que es ella y genera atractivo en muchísimos países que la ven como una historia maravillosa”, reconoce.
Transformismo
Más allá de asumirse como imitador, reivindica el terreno del transformismo. “Este género ha atravesado muchos ciclos. Al inicio, cuando comencé yo, estaban vigentes los edictos policiales que permitían que te detengan por el hecho de vestirte de mujer aunque estuvieses trabajando. Hubo muchos altibajos y mesetas, pero actualmente tiene una llegada impresionante. Antes se presentaba solamente en sótanos o en lugares muy reducidos; ahora se hace en cualquier tipo de lugar, eventos, casamientos, cumpleaños... ha llegado ahora a un lugar realmente maravilloso, con acceso a canales de televisión, a lugares públicos y a obras de teatro. Esperemos que siga creciendo”, concluye.