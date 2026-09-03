Fórmula opositora de la UNT: "Es el modelo de Universidad que eligió la comunidad"

Resumen para apurados
- La fórmula opositora de Cabrera y Abdala cayó derrotada por 11 votos contra 146 en las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán tras definirse el nuevo rectorado.
- Tras el resultado adverso, la dupla opositora reconoció la decisión de la comunidad académica y destacó haber logrado tres victorias políticas propias pese a la amplia diferencia.
- El desenlace electoral consolida el rumbo del oficialismo en la UNT, mientras la oposición buscará capitalizar sus apoyos internos para incidir en la futura gestión institucional.
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