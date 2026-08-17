Atlético Tucumán encontró en Clever Ferreira la llave para romper el cerrojo de Estudiantes de Río Cuarto

La pelota salió desde la esquina y viajó hacia el centro del área. Parecía una más. Una de tantas que Atlético había buscado para romper el cerrojo que Estudiantes de Río Cuarto había construido alrededor de su arco. Pero Clever Ferreira no la esperó: atacó el envío en movimiento y sacó un remate para marcar el 1-0. El córner había salido de los pies de Lautaro Godoy. No podía ser de otra manera: uno había pasado el partido buscando la llave y el otro llevaba varios minutos golpeando la puerta.