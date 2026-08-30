Atlético Tucumán suma, pero no despega: la discusión que dejó otro empate en el Monumental

Y tal vez allí esté, justamente, la respuesta provisoria a aquellas preguntas que quedaron flotando el sábado por la noche. Para Falcioni, hoy Atlético no parece estar obligado a elegir entre sumar o ser ambicioso: primero necesita garantizar una cosa para luego intentar la otra. El equipo aprendió a protegerse, a competir y a no irse con las manos vacías con la facilidad de antes. El desafío que viene será descubrir si, sin renunciar a ese orden que tanto costó construir, puede empezar a animarse un poco más. Porque sumar de a uno tiene valor; la verdadera discusión es cuándo llegará el momento de transformar esos puntos en victorias, particularmente como local, condición en la que todavía no ha podido festejar en este Clausura.