La tucumana detrás de “Soy Celíaco, no extraterrestre”: recetas, experiencias cotidianas y humor

Una charla incómoda antes de un cumpleaños terminó convirtiéndose en uno de los proyectos sobre vida sin gluten más grandes de habla hispana. La frase salió casi como una reacción espontánea, en medio de esos primeros meses posteriores a un diagnóstico de celiaquía de su pareja, cuando todavía había más dudas que respuestas y cuando asistir a una reunión social podía transformarse en una situación incómoda. “Che, si sos celíaco, no sos extraterrestre”, recordó Alejandra Budán a LA GACETA. Al día siguiente abrió una página de Facebook con ese nombre, era 2015 y 10 años después, “Soy Celíaco, no extraterrestre” se convirtió, según sus propias métricas, en la comunidad sin gluten más grande de Latinoamérica, con más de 1,6 millones de seguidores en total. Lo que comenzó como una experiencia íntima -la adaptación a una nueva manera de comer y vivir- terminó transformándose en una comunidad que acompaña, informa y enseña.