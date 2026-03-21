Un estudiante tucumano creó una web para alertar sobre posibles inundaciones

Para el joven de 24 años, no fue una tarea difícil organizarse y poner en marcha el proyecto. Lo que comenzó el jueves pasado con una idea inicial terminó el sábado con el prototipo de la página web. “Empezó así y, gracias a las herramientas de inteligencia artificial y al acceso a cierta información del rubro, el sábado la página web ya estaba en su etapa de prototipo inicial”, destaca el estudiante y aclara que continúa puliendo detalles.