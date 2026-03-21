Un estudiante tucumano creó una web para alertar sobre posibles inundaciones

Iñaki Lozano tiene 24 años y es estudiante de la carrera de Ingeniería en Computación de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán. Una tarde navegaba en X cuando un tuit llamó su atención. Era el del CEO de Google, que anunciaba la liberación de un modelo de inteligencia artificial destinado a predecir catástrofes naturales, en particular inundaciones.
Ese mensaje marcó un punto de inflexión. Lozano decidió avanzar de inmediato e interiorizarse en la herramienta. El contexto no pudo ser más oportuno: en cuestión de días, logró desarrollar una página web llamada FloodRisk (es español: Riesgo de inundación) concebida como un radar provincial con vigilancia hídrica en tiempo real.
Para comprender mejor de qué se trata, el tucumano lo explica: “La página web recopila información de diversas fuentes, como el Servicio Meteorológico Nacional, Google Weather y Open-Meteo. Luego, procesa esos datos y los organiza de manera tal que permite ofrecer pronósticos para distintas localidades de Tucumán, así como probabilidades y niveles de riesgo dentro de un período determinado. Se trata de datos precisos”, detalla Lozano.
Para el joven de 24 años, no fue una tarea difícil organizarse y poner en marcha el proyecto. Lo que comenzó el jueves pasado con una idea inicial terminó el sábado con el prototipo de la página web. “Empezó así y, gracias a las herramientas de inteligencia artificial y al acceso a cierta información del rubro, el sábado la página web ya estaba en su etapa de prototipo inicial”, destaca el estudiante y aclara que continúa puliendo detalles.
El motivo que lo impulsó es simple pero valioso: “Lo que busco con este proyecto es centralizar la información que circula cuando ocurren este tipo de fenómenos, en este caso las inundaciones. Que, si alguien quiere informarse, ingrese a la página web y allí encuentre todo lo que necesita, en un mismo lugar, con la posibilidad de hacer un seguimiento día a día”.
El creador de la web detalla que cualquier persona puede utilizar la web: “está al servicio de toda la comunidad, es libre y gratuita y ya se encuentra en funcionamiento”, destacó en diálogo con LA GACETA.
“Esta página web puede prevenir daños importantes, sobre todo al informar a la sociedad o al alertar sobre distintos tipos de riesgos. Es un trabajo comunitario que vamos a construir”, agregó Lozano.
Cómo funciona FloodRisk
Es muy fácil acceder a la página FloodRisk.com.ar. Al ingresar, se presenta la siguiente información: Tucumán - Radar provincial. Vigilancia hídrica en tiempo real.
Además, detalla que monitorea 102 localidades de la provincia, cruzando datos del Servicio Meteorológico Nacional con pronósticos de Google Weather y Open-Meteo. La web aclara que toda la información es orientativa y remarca que, ante una emergencia, se deben seguir las indicaciones de Defensa Civil.
Navegando por la página, hay un apartado que menciona que cada dato proviene de tres fuentes:
- Base oficial (SMN): Base del puntaje de riesgo, la lluvia medida y los avisos oficiales.
- Google Weather (activo): Temperatura, probabilidad de lluvia y tormenta, pronóstico por hora y por día.
- Open-Meteo (activo): Temperatura, humedad, viento, caudal modelado del cauce más cercano y pronóstico horario propio.
Incluye además el contexto climático y territorial de Tucumán, con datos que ayudan a entender la situación a largo plazo, como la lluvia acumulada y la humedad del suelo, separados de las alertas y pronósticos diarios. No se deja de lado el análisis satelital del territorio, explicando su significado y cómo interpretar la información. Por último, la página indica claramente las fuentes de cada dato que recopila.
Cómo crecerá su servcio
Las expectativas del estudiante sobre la página web son altas. Según Lozano, lo que se busca es que, ante una emergencia, la comunicación se active entre la comunidad: “Si el mensaje llega a una persona, se convierta en un comunicado en cadena hasta alcanzar a quienes habitan las zonas más complicadas”.
Y resalta: “Creo que va a servir para concientizar sobre que, ante este tipo de situaciones, existe información disponible, y para fomentar que podamos cuidarnos y prevenir hechos como los que ya ocurrieron. También puede, quizás, inspirar a alguien del gobierno a utilizar estos datos y difundirlos, para accionar y prevenir situaciones que son muy dolorosas”.
De cara al futuro, comenta: “Sigo investigando más fuentes de información. Estoy trabajando en incorporar datos más profundos y generales, pero a la vez útiles y accionables. También estoy estudiando las alturas de las distintas zonas, el nivel del suelo y datos satelitales que miden ciertos parámetros, para complementar la información que ya existe”.
En lo personal, Iñaki reconoce la carga emocional del proyecto: “Si realmente sirve, que las personas lo usen para informarse, tomar decisiones y que llegue a quienes tengan que llegar, ayudando así a las personas más vulnerables. Estas situaciones se repiten, y busco que la página web ayude a prevenir y mantener a la comunidad informada en el momento que se requiera, para que puedan usar la información recopilada, tomar medidas anticipatorias y evitar daños”.