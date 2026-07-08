Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

El proyecto fue creado por Eduardo Gómez Bello, Santiago Chrestia, María Agostina Contini y Melina Fernández Dantur, con el acompañamiento de un ingeniero en sistemas. “La idea surgió de una experiencia que nos pasa a todos: necesitar un electricista o un plomero de confianza y no saber a quién llamar”, explicó Chrestia.