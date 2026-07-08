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Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados

Contratar con confianza.

Conect.Ar, la app tucumana que busca trabajadores verificados
Hace 3 Hs

Encontrar un plomero, un electricista o personal doméstico de confianza es una dificultad frecuente para muchas familias. A partir de esa necesidad, cuatro estudiantes de Administración de la Universidad Nacional de Tucumán desarrollaron Conect.Ar, una aplicación pensada para vincular usuarios con trabajadores de oficios previamente verificados.

El proyecto fue creado por Eduardo Gómez Bello, Santiago Chrestia, María Agostina Contini y Melina Fernández Dantur, con el acompañamiento de un ingeniero en sistemas. “La idea surgió de una experiencia que nos pasa a todos: necesitar un electricista o un plomero de confianza y no saber a quién llamar”, explicó Chrestia. 

La plataforma incluirá electricistas, plomeros, pintores y personal de limpieza. Su diferencial será un sistema de validación de identidad, antecedentes y certificación del oficio. Conect.Ar ya cuenta con un prototipo funcional en Tucumán y fue seleccionado como semifinalista de Emprende U 2026.

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