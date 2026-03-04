Así son las vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón

Duki mostró un recorrido por las calles de Tokio

Luego, la intérprete de “La_Original.mp3” compartió una publicación en la que se veía al grupo almorzando dumplings con los palillos de madera. Después de la comida, los amigos continuaron recorriendo el centro de la ciudad bajo un cielo completamente celeste. Tal es así que Mernes quiso reflejar este momento con una foto de Duki de perfil en la que se lo ve observando el paisaje. Minutos después, al ingresar en un local, Emilia posó junto a una vidriera de jarrones con flores. La cantante lucía una chaqueta negra de corte oversize con detalles metálicos en los puños y el cuello, combinada con una minifalda de cuadros en tonos grises. Debajo de la chaqueta, utilizaba una camiseta deportiva oscura con letras blancas. Completaba el conjunto con medias negras opacas y zapatillas deportivas negras de suela gruesa. Además portaba un bolso negro en el hombro izquierdo.