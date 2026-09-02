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La decisión religiosa que Tini Stoessel habría mantenido en secreto y ahora salió a la luz

Un dato desconocido que reveló la periodista Fernanda Iglesias.

TINI. Se reveló un episodio hasta ahora desconocido y aseguró que la artista habría mantenido en secreto ante sus padres un acercamiento a la religión.
TINI. Se reveló un episodio hasta ahora desconocido y aseguró que la artista habría mantenido en secreto ante sus padres un acercamiento a la religión.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Fernanda Iglesias reveló en eltrece que Tini Stoessel asistía a escondidas a misas evangélicas durante su juventud para evitar conflictos con sus padres.
  • El dato surge en medio de trascendidos sobre el control familiar que sufría y coincide con su decisión en México de cancelar notas y meet & greets con fans.
  • La revelación profundiza el escrutinio sobre el entorno de la artista, mientras ella adopta una postura de mayor distancia y hermetismo con los medios.
Resumen generado con IA

En medio de la polémica que atraviesa a la familia de Tini Stoessel, un nuevo dato sobre la vida personal de la cantante quedó en el centro de la escena. La periodista Fernanda Iglesias reveló un episodio hasta ahora desconocido y aseguró que la artista habría mantenido en secreto ante sus padres un acercamiento a la religión.

Durante la última emisión de Puro Show, el programa que conducen Matías Vázquez y Pampito por eltrece, Iglesias contó que la información llegó a través de personas que conocieron y trabajaron con la cantante. “Tini en una época quiso ser evangelista e iba a las misas a escondidas de sus padres”, afirmó la panelista.

Según su relato, la artista habría decidido transitar esa experiencia religiosa sin comunicarle a Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera.

La revelación se produjo luego de otros comentarios sobre la relación de Tini con sus padres. Yanina Latorre había señalado que la cantante les tenía tanto miedo que, cuando necesitaba hablar con ellos, lo hacía acompañada de un testigo.

La esposa de Diego Latorre también había contado que la artista atravesó momentos económicos difíciles, al punto de no tener dinero para pagar la comida.

La decisión de Tini antes de su show en Guadalajara

En paralelo, también se conoció una determinación que Tini Stoessel habría tomado antes del recital que ofrecerá esta noche en Guadalajara, México, en el marco de Futttura.

El periodista mexicano Edgar Paredes informó que la cantante decidió no brindar entrevistas a la prensa ni participar de encuentros con sus fanáticos antes del espectáculo.

Durante un móvil con Intrusos, de América, desde México, Paredes explicó que la decisión habría sido tomada después de la repercusión que tuvieron las entrevistas que Tini había brindado días atrás a medios locales.

“No quiso hacer ningún tipo de prensa y no quiso hacer meet & greet con los fans previo a su concierto”, contó el periodista.

Paredes aclaró que, pese a la decisión de la cantante de evitar nuevos contactos con los medios, la recepción en México había sido positiva.

“La recibimos muy bien porque la vemos como una máxima estrella del pop juvenil de Argentina. Pero ella automáticamente bloqueó cualquier tipo de vía de comunicación”, explicó.

Cómo será el recital

El periodista también se refirió a la convocatoria que tendrá el espectáculo de esta noche en Guadalajara.

Según indicó, el recital todavía no había agotado todas sus localidades. “No está todo vendido todavía, el día de ayer había 2x1”, señaló Paredes.

Así, mientras nuevas versiones sobre la vida personal de Tini Stoessel generan repercusión en los programas de espectáculos, la cantante se prepara para una nueva presentación de Futttura en México, aunque esta vez decidió mantener distancia de la prensa y no realizar encuentros previos con sus seguidores.

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