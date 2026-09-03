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La drástica decisión de Tini en Guadalajara: dejó afuera del show las dos canciones que le dedicó a su papá

Durante su presentación en Guadalajara, Tini Stoessel no interpretó “Pa” ni “Ángel”, dos canciones dedicadas a su padre que habían formado parte de anteriores shows de Futtura.

Tini no cantó “Pa” ni “Ángel”, las dos canciones dedicadas a su papá, durante su show en Guadalajara
Tini no cantó “Pa” ni “Ángel”, las dos canciones dedicadas a su papá, durante su show en Guadalajara
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tini Stoessel excluyó este miércoles en Guadalajara las canciones dedicadas a su padre de su show, en medio de rumores sobre un presunto conflicto familiar y financiero.
  • Los temas 'Pa' y 'Ángel' solían integrar el repertorio de su gira Futtura, pero la artista omitió explicaciones sobre su baja durante un recital que incluyó guiños a Violetta.
  • La gira continuará por Ciudad de México y Monterrey, mientras la atención mediática se concentra en si la ausencia de estos temas confirma una ruptura profesional definitiva.
Resumen generado con IA

Tini Stoessel sorprendió a sus fanáticos durante su presentación en Guadalajara, México, al dejar afuera de la lista de canciones de su Futtura World Tour 2026 dos temas especialmente significativos de su repertorio: “Pa” y “Ángel”, ambos dedicados a su padre, Alejandro Stoessel.

La decisión llamó especialmente la atención porque las dos canciones habían formado parte de anteriores presentaciones de la gira. Además, su ausencia se produjo en medio de las versiones sobre un supuesto conflicto familiar relacionado con el manejo de la carrera y el patrimonio de la artista.

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El recital se realizó este miércoles por la noche en el Arena Guadalajara, ante un público que esperó más de 40 minutos para el comienzo del espectáculo y que, pese a la intensa lluvia, acompañó a la cantante durante toda la presentación.

Tini sorprendió con un show cargado de nostalgia

El espectáculo comenzó con un video que repasó diferentes momentos de la carrera de Tini. Luego, la artista apareció suspendida de un arnés para interpretar “En el cielo”, con la que abrió una presentación dividida en distintos bloques.

Después llegaron canciones como “Fresa”, “La Loto”, “Muñecas” y “Las Jordans”. Más adelante, el recital tomó un tono más nostálgico con varios temas vinculados a su pasado en Violetta.

Tini interpretó “Ficción 2”, “En mi mundo”, “Cómo quieres”, “Juntos somos más”, “Podemos” y “Ser mejor”, acompañada por Mechi Lambre y Jorge Blanco, sus excompañeros de la serie de Disney.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Siempre brillarás”, canción durante la cual la artista cantó al borde de las lágrimas. Luego continuó con “1/2 Cupido”, “Ficción 3”, “Miedo”, “Posta”, “Ni de ti” y “Buenos Aires”.

En otro tramo del recital, Tini se dirigió al público y destacó el acompañamiento que recibió de sus seguidores a lo largo de su carrera. “Ustedes siempre me acompañaron, sin darse cuenta muchas veces. Y de alguna manera, que yo los esté acompañando o los haya acompañado, me hace feliz”, expresó.

Las dos canciones que quedaron afuera del repertorio

A pesar de la extensa lista de temas que interpretó durante la noche, hubo algunas ausencias que no pasaron inadvertidas. “Pa” y “Ángel”, las dos canciones que Tini dedicó a su papá, Alejandro Stoessel, no fueron interpretadas. Tampoco formó parte del recital “La Original”, la canción que grabó junto a Emilia Mernes.

La ausencia de “Pa” y “Ángel” generó especial atención entre los fanáticos debido a que ambos temas habían sido incluidos anteriormente en los shows de Futtura. Sin embargo, no se informó que Tini haya explicado públicamente durante el recital los motivos por los que decidió no interpretarlos.

La modificación del repertorio ocurrió mientras circulan versiones sobre un conflicto familiar y profesional. Por el momento, esas versiones no permiten establecer que la decisión de quitar las canciones esté directamente relacionada con esa situación.

El momento romántico con Rodrigo De Paul

En el último tramo del espectáculo también hubo lugar para un momento romántico. Mientras Tini interpretaba las canciones finales de la noche, una persona del público le arrojó una muñeca de trapo vestida de novia.

La cantante comenzó entonces a buscar entre la multitud a su novio, Rodrigo De Paul, quien se encontraba presente en el recital. Tini le pidió al público un fuerte aplauso para el futbolista.

Más tarde, otro espectador le lanzó un velo y la artista no dudó en colocárselo. “Estoy más firme que nunca, con mis amigas de toda la vida, el amor de mi vida y todo mi equipo”, afirmó Tini después de ese momento. El show continuó con “Ficción 5”, “Fantasi”, “Universidad”, “Pa’el”, “22”, “Me enamoro”, “La Triple T”, “Bar”, “Miénteme” y “Cupido”. 

La presentación en Guadalajara fue la primera fecha de Tini en México. La cantante continuará su recorrido por el país con un show este viernes 4 de septiembre en Ciudad de México y otro el 7 en Monterrey. Luego, el Futtura World Tour 2026 seguirá por Costa Rica, El Salvador, Panamá, Colombia y Ecuador, entre otros destinos. El 25 de octubre volverá a presentarse en Ciudad de México.

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