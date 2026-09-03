Quién fue Pepita la Pistolera, la mujer que inspiró la nueva película de Luisana Lopilato

Este jueves 3 de septiembre, los cines de Argentina serán escenario de la llegada de “Pepita, la pistolera”, la película protagonizada y producida por Luisana Lopilato y dirigida por Lucía Puenzo que retrata la historia de Margarita Graciana Di Tullio, una afamada asesina, dueña de cabarets y locales en la ciudad de Mar del Plata.
Di Tullio cobró reconocimiento a nivel nacional una noche de agosto de 1985 cuando, en el afán de defenderse por el atraso en el pago de una deuda, atacó a tiros a tres hombres que ingresaron a su casa. Ese fue el episodio en el que Lopilato se basó e hizo eje para la película. Pero antes de la ficción, a mediados de los 80, toda la ciudad de Mar del Plata fue el escenario real de la llegada de una mujer que irrumpió en la escena delictiva local.
Quién fue Pepita, la pistolera
Nació el 15 de junio de 1948 en Mar del Plata. Su padre se dedicaba a la construcción y era taxista y su madre era ama de casa. Él le enseñó a boxear desde pequeña y le enseñó, a sus 13 años, a utilizar armas. Algunas fuentes sugieren que fue su padre quien la acercó a las actividades ilegales.
Se casó con un buzo de la Armada de la República Argentina con quien tuvo un hijo, pero se divorció al poco tiempo para dedicarse a la vida nocturna. Luego, tuvo tres hijos más. Entre boliches, Di Tullio fue escalando poco a poco, desde copera –actividad en la que inducía a los presentes para que siguieran comprando alcohol en las bailantas– hasta llegar a ser dueña de sus propios clubes nocturnos.
En 1966 cayó detenida por primera vez acusada de robar un auto a mano armada y, en 1969, nuevamente, por asaltar autos que se detenían por las noches en la costa.
La noche del ajuste de cuentas
El inicio de las relaciones más conflictivas de Margarita Di Tullio se dio con la contratación de Alejandro “Tarta” Lozada, reconocido por encabezar algunos de los más grandes conflictos de la ciudad. Su tarea era, en principio, servir como una especie de seguridad personal tanto para la dueña de los cabarets como para sus locales. En reconocimiento por su trabajo, “Pepita” le permitía gestionar uno de sus bares.
Pero la relación no avanzó con tranquilidad, sino que Lozada fue quien decidió dar el golpe que acabaría con su vida. El 20 de agosto de 1985, entró al departamento de Alvear 251 en el que dormía Di Tullio con su pareja y dos empleadas –una, bailarina; la otra, niñera de sus hijos–. Con él, iban dos hombres más. Ninguno estaba armado.
Lo que no esperaban los atacantes –que entraban, según trascendió, a recuperar joyas que les correspondían como parte de su botín por un robo– era que Di Tullio estuviera armada. Así, terminó con la vida de dos de ellos. Pericias posteriores determinaron que el tercero habría sido asesinado por su pareja.
Aunque la fiscalía había pedido prisión perpetua, Di Tullio recibió una condena de tres años por exceso en legítima defensa y un apodo que cargaría por el resto de su vida. Intentaron incriminarla por venta de drogas sin que ninguna causa pudiera demostrarlo e incluso por el asesinato del periodista José Luis Cabezas. Falleció en 2009 a los 61 años en una clínica de Mar del Plata.