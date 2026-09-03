Quién fue Pepita la Pistolera, la mujer que inspiró la nueva película de Luisana Lopilato

Di Tullio cobró reconocimiento a nivel nacional una noche de agosto de 1985 cuando, en el afán de defenderse por el atraso en el pago de una deuda, atacó a tiros a tres hombres que ingresaron a su casa. Ese fue el episodio en el que Lopilato se basó e hizo eje para la película. Pero antes de la ficción, a mediados de los 80, toda la ciudad de Mar del Plata fue el escenario real de la llegada de una mujer que irrumpió en la escena delictiva local.