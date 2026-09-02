“Pepita la Pistolera”: la mujer que pasó de las páginas policiales al cine

Antes de transformarse en personaje de cine, Margarita Di Tullio fue durante décadas una presencia habitual de las crónicas policiales argentinas. Dueña de locales nocturnos, vinculada desde joven al delito y protagonista de un triple crimen que sacudió a Mar del Plata en 1985, su vida quedó asociada para siempre a un sobrenombre que, paradójicamente, ella detestaba: “Pepita la Pistolera”. Ahora, Luisana Lopilato se pone en su piel en la película que lleva ese apodo como título y que este jueves 3 de septiembre llega a los cines argentinos.