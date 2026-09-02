“Pepita la Pistolera”: la mujer que pasó de las páginas policiales al cine
Luisana Lopilato interpreta a Margarita Di Tullio, una de las figuras más controvertidas del hampa marplatense. La película dirigida por Lucía Puenzo se estrena mañana y reconstruye el episodio que convirtió a la protagonista en leyenda.
Resumen para apurados
- La película "Pepita la Pistolera", con Luisana Lopilato y dirigida por Lucía Puenzo, se estrena este jueves en cines argentinos para recrear la vida de Margarita Di Tullio.
- Di Tullio cobró notoriedad tras matar a tres hombres en Mar del Plata en 1985 en presunta legítima defensa, convirtiéndose en una figura recurrente de las crónicas policiales.
- El estreno revive a un personaje clave de la crónica policial argentina, explorando las redes de poder, violencia y marginalidad femenina en los años ochenta.
Antes de transformarse en personaje de cine, Margarita Di Tullio fue durante décadas una presencia habitual de las crónicas policiales argentinas. Dueña de locales nocturnos, vinculada desde joven al delito y protagonista de un triple crimen que sacudió a Mar del Plata en 1985, su vida quedó asociada para siempre a un sobrenombre que, paradójicamente, ella detestaba: “Pepita la Pistolera”. Ahora, Luisana Lopilato se pone en su piel en la película que lleva ese apodo como título y que este jueves 3 de septiembre llega a los cines argentinos.
Di Tullio nació en Mar del Plata en 1948 y creció en la zona portuaria. Su nombre comenzó a aparecer vinculado al delito desde muy joven. Con los años se convirtió en una figura conocida de la noche de la ciudad y llegó a manejar los locales Rumba y Neisis, dos establecimientos del puerto. Para mediados de los años 80 ya tenía antecedentes penales, aunque se había alejado de los robos y concentraba su actividad en esos negocios.
Pero fue una mañana de agosto de 1985 la que cambió para siempre su historia.
Tres muertos y un apodo
El 20 de agosto de aquel año, Alejandro Lozada, su hermano Mariano y Américo Córdoba llegaron hasta la casa de Di Tullio. Existía entre ellos un conflicto económico relacionado con un trabajo previo de Lozada para los negocios de Margarita. La reconstrucción judicial determinó que los tres hombres ingresaron desarmados y que, en medio de una discusión dentro de una habitación, se produjo el tiroteo. Los tres murieron.
Di Tullio sostuvo desde el principio que había actuado para defenderse. Las pericias comprobaron después que no había disparado sola, ya que su pareja, Guillermo Schelling, también había utilizado un revólver. Ambos fueron detenidos. La defensa apeló la acusación por homicidio y planteó que se había tratado de un exceso en la legítima defensa. Poco después, la Cámara de Apelaciones aceptó el planteo por mayoría y los dos recuperaron la libertad.
La repercusión fue inmediata. Tres días después del hecho, una crónica de La Capital de Mar del Plata la bautizó “Pepita la Pistolera”, en referencia a una canción popular de finales de los años 50. El nombre atravesó las fronteras de la ciudad y convirtió a Margarita en uno de los personajes más reconocibles de la crónica policial de la época.
La fama no terminaría allí. En 1997 volvió a ocupar los diarios cuando quedó detenida durante la investigación por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas. Fue señalada inicialmente como parte de una supuesta banda marplatense vinculada al crimen, pero recuperó la libertad unos tres meses después al no poder probarse su participación.
Di Tullio murió el 30 de septiembre de 2009, a los 61 años, en Mar del Plata. Había sufrido un accidente cerebrovascular meses antes y finalmente una infección agravó su estado. Para entonces, el personaje de “Pepita” hacía tiempo que había superado a Margarita y formaba parte del imaginario policial argentino.
La historia llega al cine
Más de cuatro décadas después del episodio que construyó su leyenda, esa vida llega a la pantalla grande. “Pepita la Pistolera” está dirigida por Lucía Puenzo, realizadora de “XXY” y “El médico alemán”, y tiene a Lopilato en el papel de Di Tullio.
La película no se plantea como una reconstrucción documental exacta de toda su biografía. Inspirada en hechos reales, sitúa la acción en la ciudad costera de 1985 y construye a su protagonista dentro de un ambiente marcado por el delito, la corrupción y la explotación de mujeres. La sinopsis presenta a Margarita como una trabajadora sexual embarazada que desafía las estructuras de poder de la noche marplatense hasta convertirse en una figura temida.
Lopilato encabeza un elenco integrado también por Alberto Ajaka, Claudio Tolcachir, Charo López, Marcelo Subiotto, Camila Peralta, Esteban Bigliardi y Gustavo Bassani. La producción tiene una duración de alrededor de una hora y 46 minutos y combina elementos del drama, el thriller y el cine criminal. “Pepita la Pistolera” se estrena mañana en los cines del país.