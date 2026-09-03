Estas son las escuelas ganadores de la Feria de Ciencias 2026

Resumen para apurados
- El Ministerio de Educación de Tucumán anunció el 31 de agosto las escuelas ganadoras de la Feria de Ciencias provincial que clasificarán a la instancia nacional.
- Más de 170 instituciones públicas y privadas compitieron en cinco circuitos con proyectos sobre inteligencia artificial, robótica e identidad cultural.
- La delegación tucumana participará entre octubre y noviembre en encuentros de tres provincias, afianzando el desarrollo científico de los jóvenes.
El Ministerio de Educación oficializó la nómina de las escuelas ganadoras que representarán a la provincia en la instancia nacional de la Feria de Ciencias 2026. La definición fue confirmada tras la evaluación final, realizada el pasado 31 de agosto.
El anuncio coronó la etapa provincial desarrollada entre el 11 y el 25 de agosto, cuya sede principal fue el Centro de Innovación CIIDEPT. El evento recorrió cinco circuitos territoriales en Tafí Viejo, Aguilares, Simoca, Capital y Banda del Río Salí, logrando reunir a más de 170 instituciones educativas públicas y privadas que expusieron sus investigaciones.
Entre los proyectos seleccionados resaltaron propuestas innovadoras centradas en la inteligencia artificial, la robótica y el rescate de la identidad cultural de la región. Cada uno de estos trabajos combinó el uso de herramientas tecnológicas de vanguardia con una sólida vocación de impacto social y pedagógico dentro de sus comunidades.
Con este logro, la delegación escolar tucumana representará a la provincia durante octubre y noviembre en encuentros nacionales que se llevarán a cabo en tres provincias, consolidando el compromiso de la región con el desarrollo científico juvenil.
Las escuelas ganadoras de la Feria de Ciencias 2026
Categoría Proyecto STEAM situado
Eje Matemática
- Escuela de Oficios Gral. Belgrano - subsede Las Moritas (Educación en Contextos de Encierro): proyecto “Del taller a la vida: alcanzan los números para vivir de la carpintería y la herrería”.
- Escuela Normal Superior Tte. Gral. Julio A. Roca (nivel inicial): proyecto “Del papel al pixel”.
- Escuela Secundaria de Nueva Esperanza (nivel secundario): proyecto “Lámpara ecológica por ionización”.
“Congreso sobre la enseñanza de la Matemática y las Ciencias”
- Instituto Nicolás Avellaneda (nivel superior): proyecto “Enseñar estadísticas con datos ambientales reales”.
- Escuela Normal Superior Florentino Ameghino (nivel superior): proyecto “La Pedagogía de la Memoria”.
Eje artístico
- ENI Fray Cayetano Rodríguez (nivel inicial): proyecto “Luz, cámara, tradición”.
- Escuela N° 172 Paula Albarracín de Sarmiento (nivel primario): proyecto “Arte a tu medida”.
- Escuela Secundaria Eva Perón (nivel secundario): proyecto “Corazón Congelado”.
Eje científico
- Escuela Tambor de Tacuarí (nivel primario): proyecto “Tamborcito, Pedro rumbo a Tacuarí”.
- Secundaria Sargento Moya (nivel secundario): proyecto “Moya Blue Wine”.
- Escuela N.° 28 (nivel primario - educación intercultural bilingüe): proyecto “Mamá Killa”.
Eje tecnológico
- ENI Manantiales Sur Oeste (nivel inicial): proyecto “La superecocleta del Jardín Manantiales Sur Oeste”.
- Escuela Especial Elena A. Keller (educación especial): proyecto “Maderplast”.
- CEJA Aguilares (educación de jóvenes y adultos): proyecto “Chatbot escolar”.
- Escuela Agrotécnica Prof. Miguel Torres (educación técnico profesional): proyecto “Ecovalle: Solución nutritiva para cultivo hidropónico”.
- Escuela Técnica Ing. Antonio Correa (educación técnico profesional): proyecto “Industrial Trainer HMI V3.0”.
Categoría proyectos temáticos
- Proyecto Temático Probabilidades y Estadísticas: el IES Aguilares (nivel superior) clasificó con el trabajo “Mito o Matemática”.
- Proyecto Temático Arte Culinario: la Escuela N° 213 Cacique Martín Iquin (nivel primario) obtuvo su plaza con el proyecto “Sabores del Algarrobo”.
- Proyecto Temático Geociencias: la Escuela SRTIC sede anexa Las Cañadas (nivel secundario - educación rural) avanzó con la investigación “Hackeando las Tembladeras”.
Iniciativas destacadas que no van a la nacional
- Escuela Técnica Nº 1de Río Seco: presentó el proyecto “Acople Aslan”. Se trata de un casco inteligente para motociclistas equipado con un dispositivo que, ante un siniestro vial, envía de forma automática la ubicación por GPS a los contactos de emergencia seleccionados.
- Instituto de Enseñanza Superior Integración de las Américas (anexo Alderetes): presentó el proyecto “Interfaz mecánica 3 D”. Clasificó en la categoría de Nivel Superior (Automatización y Robótica Industrial) gracias al diseño y ensamblaje de una Mano Robotizada. El dispositivo recrea extremidades médicas de alta precisión controladas por sensores, basándose en la metodología integrada STEAM.
- Escuela Delfín Jijena: Avanzó en la categoría de Nivel Primario / Ciencia y Creatividad con el proyecto “Nuestras mascotas: identidad, ciencia y creatividad”. Los alumnos de quinto grado desarrollaron una mascota institucional ("Konal") mediante impresión 3D a partir del reciclaje de tapitas plásticas trituradas.
- Colegio Nuestra Señora de Lourdes: se impuso en la categoría de Arte e Historia (Nivel Primario) con un Cortometraje animado sobre la Batalla de Tucumán. Las estudiantes de quinto grado escribieron el guion, realizaron las ilustraciones y programaron la animación digital para enseñar historia de forma lúdica.
- Instituto de Enseñanza Superior (Trancas): logró el pase en su categoría con el proyecto de investigación e identidad regional titulado "Raíces del Futuro", un trabajo enfocado en el desarrollo productivo local con valor colaborativo.