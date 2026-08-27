“Dijo que había traído un arma”: qué se sabe sobre el episodio en una escuela de Alderetes

Resumen para apurados
- Una alumna de 12 años fue retenida con un arma de fuego en una escuela de Alderetes, Tucumán, tras advertir presuntas amenazas contra una docente y dos compañeros.
- La alerta se inició durante el recreo, lo que activó el protocolo y la intervención del 911. La menor fue resguardada y derivada a una dependencia especializada.
- La Justicia peritará el arma e investigará el origen del hecho, que genera alarma social al ser el segundo caso con armas en escuelas tucumanas en 48 horas.
La primera señal de alarma apareció durante el recreo. En un curso de la escuela secundaria N° 110, una alumna de 12 años habría contado a otros estudiantes que tenía un arma de fuego en el establecimiento. Según el relato de EP, una estudiante de tercer año que conoce a los alumnos de ese curso, la menor también habría mencionado a quiénes estaban dirigidos los posibles disparos.
“Ella dijo que las balas eran para una docente y para otros dos compañeros”, contó la adolescente de pie frente a la institución educativa, una vez que finalizó la jornada escolar. Es que a pesar del hecho, no hubo suspensión de actividades.
El comentario comenzó a circular entre los alumnos y llegó a los profesores que tomaron cartas en el asunto. A partir de allí se activó el protocolo de seguridad y se dio aviso al 911.
Cuando el personal policial llegó a la escuela encontró a la menor dentro de un aula, resguardada. Allí los docentes señalaron que efectivamente llevaba consigo un arma de fuego. La intervención quedó en manos de la Policía y de la Justicia, que deberá determinar qué ocurrió y cuál era la situación concreta detrás del episodio.
Datos confidenciales
EP aclaró que ella no pertenece al curso de la menor. Es alumna de 3° y conoce a una de las estudiantes de 1° A. Por eso pudo escuchar parte de la conversación durante el recreo.
Según contó, la niña no habría explicado en ese momento que hubiera sufrido algún tipo de agresión previa. “Era una chica tranquila. Lo que yo sé es que nunca la han molestado tampoco”, afirmó.
Ese punto todavía no pudo ser confirmado por las autoridades. Consultado sobre si la menor tenía antecedentes de problemas de conducta dentro de la institución, el comisario Carlos Ruiz explicó que no podía brindar esa información porque se trata de datos confidenciales que corresponden al establecimiento y a sus equipos psicopedagógicos.
La existencia de eventuales amenazas previas, que podrían ayudar a explicar por qué la niña habría llevado el arma, deberá ser establecida a partir de la investigación.
El agente sí detalló que el llamado ingresó al 911 desde el establecimiento educativo. El aviso indicaba que había una menor armada dentro de una institución secundaria de Alderetes.
En el lugar ya había personal de vigías municipales encargado de la cobertura externa. También arribó personal policial motorizado, que realiza recorridos preventivos en la zona como parte del protocolo de trabajo.
Cuando los efectivos ingresaron al establecimiento encontraron a la menor dentro de un aula y resguardada. Los docentes les indicaron que el arma de fuego había sido encontrada en poder de la niña.
A partir de ese momento se activó la intervención policial y se dio comunicación a la Justicia. El comisario confirmó que la menor tiene 12 años.
Por su edad, explicó, no fue trasladada a una dependencia policial común. La niña fue derivada a un centro específico para menores.
Qué se sabe del arma
Uno de los puntos que todavía resta establecer es si el revólver podía efectivamente ser utilizado para efectuar disparos. Ruiz señaló que esa cuestión no puede determinarse únicamente a partir de la observación inicial y que deberá ser establecida por los peritos balísticos de la Policía.
Por el momento, la actuación policial quedó documentada en el acta de intervención, que funciona como cabeza del sumario. La Fiscalía Criminal deberá determinar las próximas medidas.
También resta saber cómo llegó el arma hasta las manos de la menor y si existieron efectivamente amenazas previas, así como cuál era el vínculo con las personas que fueron señaladas durante el recreo.
Qué pasó con las clases
El episodio no derivó en la suspensión general de las actividades en la escuela.
De acuerdo con el relato de EP, los alumnos de primer año fueron retirados del establecimiento y el resto de los cursos no volvieron a salir al recreo. Los estudiantes de segundo y tercer año permanecieron en la institución y, según contó, las clases continuaron con normalidad.
“Todavía no nos dijeron nada”, señaló la adolescente al ser consultada sobre las medidas que podrían adoptar las autoridades durante los próximos días.
El comisario Ruiz indicó que, si otros padres consideran que sus hijos fueron víctimas de amenazas, podrán presentarse ante la comisaría correspondiente o directamente ante la Fiscalía para dejar constancia de esas situaciones. Al tratarse de menores, deberán hacerlo acompañados por sus progenitores o responsables legales.
Por ahora, la investigación tiene un primer punto de partida: una llamada al 911, una niña de 12 años encontrada dentro de un aula y un arma de fuego que deberá ser sometida a pericias. Este segundo hecho vuelve a conmocionar a la comunidad educativa, a solo 48 horas de que en la secundaria Congreso de Tucumán de la Capital, un niño de 14 años disparara dentro de su aula. Y en ambos casos quedan más preguntas abiertas que certezas claras.