“Dijo que había traído un arma”: qué se sabe sobre el episodio en una escuela de Alderetes

La primera señal de alarma apareció durante el recreo. En un curso de la escuela secundaria N° 110, una alumna de 12 años habría contado a otros estudiantes que tenía un arma de fuego en el establecimiento. Según el relato de EP, una estudiante de tercer año que conoce a los alumnos de ese curso, la menor también habría mencionado a quiénes estaban dirigidos los posibles disparos.