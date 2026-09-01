El Gobierno ofrece más de 60 cursos de formación profesional gratis y online: cómo inscribirse

El objetivo del programa es fortalecer las habilidades para el mercado de trabajo según las necesidades productivas de cada región. En la opción “Ver propuestas” se podrá ingresar al listado de cursos por categoría, nombre, modalidad o ciudad. Luego, se podrá elegir la formación disponible por localidad o también por modalidad digital. Solo habrá que prestar atención a los cursos que todavía tengan cupos disponibles.