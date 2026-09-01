SociedadEducación

El Gobierno ofrece más de 60 cursos de formación profesional gratis y online: cómo inscribirse

Formando Capital Humano cuenta con capacitaciones adaptadas a los intereses y necesidades de cada persona. La plataforma utiliza inteligencia artificial para ofrecer propuestas de formación y aprendizaje.

Hay cupo para decenas de talleres para ampliar las habilidades profesionales.
Hay cupo para decenas de talleres para ampliar las habilidades profesionales. Imagen generada con inteligencia artificial
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Ministerio de Capital Humano lanzó más de 60 cursos virtuales y gratuitos en Argentina a través de una plataforma online para fomentar la capacitación profesional.
  • El programa utiliza inteligencia artificial para personalizar los trayectos formativos y surgió vinculado a la reestructuración del plan social Volver al Trabajo.
  • La iniciativa busca potenciar la inserción laboral y adaptar las habilidades de los ciudadanos a las demandas productivas y digitales de cada región del país.
Resumen generado con IA

El Gobierno nacional continúa brindando una serie de cursos desde una plataforma completamente gratuita en la que, mediante el uso de inteligencia artificial, ofrece opciones adaptadas a las necesidades de cada ciudadano. Se trata del programa Formando Capital Humano, que surgió en estrecha vinculación con Volver al Trabajo, el beneficio que dejó de pagarse en septiembre.

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En abril de 2026, el Ministerio de Capital Humano lanzó un portal de formación y aprendizaje con contenidos específicos para todas las edades. Se creó como el primer centro de formación virtual de capital humano del país, accesible desde todo el territorio nacional solo con un dispositivo con acceso a Internet.

En una primera etapa, el portal contó con contenido de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia; la Secretaría de Educación y la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; agrupados según el ciclo de vida de las personas y el eje temático de su elección para formarse.

Los cursos que ofrece Formando Capital Humano

Actualmente, la plataforma de Formando Capital Humano ofrece más de 60 cursos agrupados en cinco categorías: Promoción Humana, Alimentación y Nutrición, Adultos Mayores, Niñez y Adolescencia y Primera Infancia.

Cursos de Promoción Humana: Billeteras virtuales: el futuro del dinero, Creación de imágenes en Canva, Economía familiar: planificación y hábitos para la organización cotidiana y 41 opciones más.

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Alimentación y Nutrición: Alimentación en la adolescencia, Conociendo la celiaquía: cuidados para una vida saludable y Enfermedades transmitidas por Alimentos, además de otras cinco opciones.

Adultos Mayores: Alimentación en adultos mayores, Buen trato hacia las personas mayores, Descubriendo el mundo digital a través de tu celular y tres opciones más.

Niñez y Adolescencia: Alerta pantallas, Crecer cuidados y tres opciones más.

Primera Infancia: Aportes para la educación en los primeros años, Conociendo la primera infancia: un recorrido por el desarrollo y Criar en libertad.

Cómo registrarse a los cursos de Formando Capital Humano

Las inscripciones a la plataforma deben hacerse de manera online desde www.formando.capitalhumano.gob.ar. Allí se encontrarán cursos y capacitaciones en habilidades blandas, además de propuestas de formación y capacitación laboral y profesional diseñadas para adaptarse a tus intereses, necesidades y tiempos de aprendizaje.

El objetivo del programa es fortalecer las habilidades para el mercado de trabajo según las necesidades productivas de cada región. En la opción “Ver propuestas” se podrá ingresar al listado de cursos por categoría, nombre, modalidad o ciudad. Luego, se podrá elegir la formación disponible por localidad o también por modalidad digital. Solo habrá que prestar atención a los cursos que todavía tengan cupos disponibles.

Otras de las opciones que ofrece la plataforma son juegos pensados para brindar habilidades que impliquen pensamiento táctico y estratégico –como Go y Ajedrez–; test de autoconocimiento para conocer las fortalezas propias y elegir propuestas según intereses, y un apartado para aplicar los cursos en familia incluyendo a niños y adolescentes.

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