El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

Resumen para apurados
- El Centro Europeo de Previsiones proyectó que la primavera en Argentina tendrá lluvias superiores al promedio en el noreste y déficit en el oeste por la influencia de El Niño.
- El fenómeno modificará la circulación atmosférica entre septiembre y noviembre, generando temperaturas templadas o más frescas en la zona central y marcada variabilidad regional.
- El clima beneficiará la siembra de cultivos de gruesa en el agro pampeano, aunque genera alertas por eventuales crecidas en las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay.
El pronóstico estacional del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF) anticipa una primavera con importantes diferencias regionales en las precipitaciones. El fenómeno de El Niño tendrá influencia sobre el comportamiento atmosférico, aunque sus efectos no serán iguales en todo el país.
La actualización contempla el período comprendido entre septiembre, octubre y noviembre de 2026 y también proyecta cómo podrían comportarse las temperaturas medias durante esos meses.
Cómo serán las lluvias durante la primavera
Según las proyecciones del ECMWF, el noreste argentino será la zona con la señal de humedad más persistente a lo largo del trimestre. Allí se esperan precipitaciones superiores a los valores considerados normales para la época.
En la región central y pampeana, en cambio, los modelos anticipan registros cercanos a los promedios históricos, aunque algunos sectores podrían presentar anomalías positivas, es decir, lluvias ligeramente por encima de lo habitual.
El panorama cambia hacia el oeste y el sur del territorio. En Cuyo y la Patagonia se prevén acumulados dentro de los valores normales o inferiores a la media, lo que podría configurar un escenario de mayor déficit hídrico en esas regiones.
De esta manera, una de las principales características de la primavera 2026 será la marcada variabilidad en la distribución de las precipitaciones, con una señal húmeda más definida hacia el noreste y condiciones menos favorables hacia el oeste y sectores patagónicos.
Qué temperaturas se esperan para septiembre, octubre y noviembre
En materia térmica, las proyecciones disponibles no anticipan olas de calor extremas y generalizadas durante el comienzo del trimestre.
La influencia de El Niño podría favorecer temperaturas medias dentro de los valores habituales o incluso algo inferiores a lo normal en parte de la región central. El comportamiento, al igual que el de las lluvias, tendrá diferencias según la zona del país.
La especialista del ECMWF Marina Fernández señaló que la señal de humedad más clara se concentra en el noreste argentino y está vinculada con la fase cálida del ENOS (El Niño-Oscilación del Sur).
El impacto de El Niño en el clima argentino
El fenómeno de El Niño puede modificar los patrones de circulación atmosférica y favorecer una mayor disponibilidad de humedad y actividad de los sistemas de precipitaciones sobre sectores del este y noreste de Sudamérica.
Sin embargo, su influencia no es uniforme ni automática sobre todo el continente. Por eso, las proyecciones muestran diferencias importantes entre las distintas regiones argentinas.
El escenario previsto también tiene relevancia para el sector agropecuario. La recuperación de las reservas de humedad del suelo puede resultar favorable para la siembra de cultivos de gruesa durante la campaña 2026/2027, mientras que los excesos de precipitaciones en el noreste mantienen la atención sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay ante la posibilidad de crecidas.
Celeste Saulo, secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y exdirectora del Servicio Meteorológico Nacional, destacó que El Niño modula el patrón térmico estacional y señaló que para la primavera se proyectan precipitaciones superiores al promedio en el Litoral y la franja este, junto con temperaturas medias normales o algo más frescas de lo habitual en la zona central.