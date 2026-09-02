El Niño se afianza y ya anticipan cómo será la primavera en Argentina

El escenario previsto también tiene relevancia para el sector agropecuario. La recuperación de las reservas de humedad del suelo puede resultar favorable para la siembra de cultivos de gruesa durante la campaña 2026/2027, mientras que los excesos de precipitaciones en el noreste mantienen la atención sobre las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay ante la posibilidad de crecidas.