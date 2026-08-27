Cambio climático y El Niño: el verano extremo en el hemisferio norte anticipa una temporada fuerte en el hemisferio sur
Las temperaturas extremas se repitieron en Europa, Norteamérica, India y Latinoamérica, mientras diferentes observadores meteorológicos analizan cómo impactará esta temporada la combinación entre El Niño y el cambio climático.
Resumen para apurados
- Científicos advierten que las olas de calor extremo en el hemisferio norte, causadas por el cambio climático y El Niño, anticipan un verano récord en el hemisferio sur.
- Europa y Norteamérica sufrieron temperaturas sin precedentes debido a la emisión de gases fósiles, con efectos de El Niño sumándose de forma progresiva a la tendencia global.
- Meteorólogos prevén que las temperaturas globales seguirán en alza y alertan que las próximas temporadas podrían quebrar nuevos récords históricos en todo el planeta.
A semanas de terminar el verano en el hemisferio norte, se puede decir que fue una temporada extrema. Los indicadores ya empezaron a ubicarse entre los más elevados de los últimos años. Los especialistas, sin embargo, explican que no todos los récords de temperatura fueron alcanzados aún y que el año todavía guarda algunas sorpresas. El Niño y el calentamiento global están demostrando sus consecuencias y, aunque se habla mucho de los efectos del primero, científicos y meteorólogos sostienen que el aumento de temperaturas en el Pacífico no es el único responsable de las olas de calor que se sintieron en los últimos dos meses.
En Europa hubo olas de calor cada mes desde que empezó el verano. La directora global del servicio climático Copernicus, Samantha Burgess, catalogó estos episodios de “excepcionales”. Una ola de calor se dio en mayo, otra en junio, dos más en julio y España y Francia se encuentran atravesando una más a fines de agosto, cuando al verano le queda menos de un mes.
¿El Niño o el cambio climático?
No hay un consenso total sobre lo que está produciendo las elevadas temperaturas en todo el mundo. También Norteamérica, India y Latinoamérica tuvieron temperaturas altas. Para Michael Oppenheimer, científico climático de la Universidad de Princeton, no hay duda de que el cambio climático aumentó el riesgo de incendios forestales y de veranos sin precedentes.
Por otra parte, hay científicos que sostienen que el calor del hemisferio norte no se debe a El Niño, porque sus efectos suelen sentirse con un mes o dos de retraso. En cambio, algunos consideraron que el origen está en el cambio climático, en la quema del carbón, el petróleo y el gas en el mundo.
Zachary Labe, científico climático de Climate Central, consideró que la concentración de calor en el mundo es un indicador del cambio climático. “El motor del calor récord es el cambio climático y es una contribución mucho, mucho mayor que El Niño, que solo suma una décima a dos décimas de grado por encima de esa tendencia de largo plazo”, manifestó.
Hacia un nuevo récord por el año más caliente
Los profesionales no tienen certezas sobre si 2026 será un año récord, pero coinciden en que 2027 superará a los años modernos. El cambio climático es cada vez más difícil de ignorar, según el especialista de Berkeley Earth, Zeke Hausfather. “Va a seguir empeorando”, aseguró.
Por el momento, 2026 se ubica en el tercer puesto de los años más calurosos, solo superado por 2024 y 2025. Pero incluso hay advertencias sobre un aumento de temperatura hacia finales de año.
James Hansen, ex científico de la NASA, tomó el concepto del impacto de El Niño con dos meses de retraso. Por ello, espera que pronto el planeta empiece a mostrar las temperaturas récord del año.