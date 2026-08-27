Cambio climático y El Niño: el verano extremo en el hemisferio norte anticipa una temporada fuerte en el hemisferio sur

A semanas de terminar el verano en el hemisferio norte, se puede decir que fue una temporada extrema. Los indicadores ya empezaron a ubicarse entre los más elevados de los últimos años. Los especialistas, sin embargo, explican que no todos los récords de temperatura fueron alcanzados aún y que el año todavía guarda algunas sorpresas. El Niño y el calentamiento global están demostrando sus consecuencias y, aunque se habla mucho de los efectos del primero, científicos y meteorólogos sostienen que el aumento de temperaturas en el Pacífico no es el único responsable de las olas de calor que se sintieron en los últimos dos meses.