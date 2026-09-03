Duro cruce entre Caputo y la cúpula de la Unión Industrial Argentina

Tensiones por doquier: aclaraciones en territorio industrial

“Esta gente no conoce el país y no conoce lo que es la industria, no tiene idea. Estamos manejados por Rivadavia II. Estamos manejados por un endeudador, un trader que no sabe lo que es un torno”. La frase del vice de la UIA, Guillermo Moretti, caló profundamente en la entidad. A tal punto que el presidente Martín Rappallini tuvo que salir con un comunicado a aclarar que esa declaración no es el pensamiento generalizado de la institución. “Moretti es un dirigente de Santa Fe y, por supuesto, puede tener su propia mirada. Pero sus declaraciones representan una posición personal o provincial, no la posición institucional de la UIA”, sostuvo en el comunicado del número uno de los industriales. Es probable que Rappallini se encuentre mañana mismo en persona al ministro de Economía, Luis Caputo, que fue categórico respecto de las críticas industriales, y al presidente Javier Milei. Todos ellos participarán de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivo de Finanzas (IAEF) que se realiza en Iguazú (Misiones), y en el que se prevé que el cierre esté a cargo de Milei.



