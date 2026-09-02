Día de la Industria: por qué se celebra cada 2 de septiembre

Cada 2 de septiembre, Argentina celebra el Día de la Industria en alusión a la primera exportación que se realizó en 1587. Aquel día, la carabela San Antonio partió rumbo a Brasil desde el fondeadero del Riachuelo.
Según los historiadores, esta embarcación llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros y bolsas de harina, producidos en Santiago del Estero. También, según el gobernador de Tucumán Ramírez de Velasco, cargaba barras de plata provenientes del Potosí, cuya exportación estaba prohibida.
Día de la Industria: la historia de Argentina
Si bien la efeméride tiene su origen en el año 1587, no fue hasta empezado el siglo XX que en Argentina aparecieron las primeras industrias.
La historia determinó que, en especial desde la Batalla de Caseros en adelante, la consolidación del país optara por un modelo agroexportador. Esto fue así desde 1853 hasta aproximadamente 1930, cuando la crisis internacional obligó a pensar en un modelo de sustitución de importaciones.
De todas maneras, el desarrollo industrial argentino tuvo sus avances y retrocesos. Con el comienzo en la década del 30 y su auge a partir de 1945, vino la revolución libertadora de 1956 para empezar a desmantelar lo que finalizó la dictadura de 1976 dando un golpe que aún es recordado.