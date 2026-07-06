Mediante un proyecto de ley, buscan reducir la reincidencia penal juvenil en Tucumán

En la Legislatura se presentó un proyecto de ley que busca crear un régimen especializado para la ejecución de penas de adolescentes en conflicto con la ley, con foco en reducir la reincidencia y en buscar la reinserción social. “La propuesta está lejos de ser garantista ni abreva en la doctrina ‘zaffaroniana’ del abolicionismo penal. Es absolutamente legalista. Queremos que el adolescente sea juzgado y condenado de acuerdo a la ley, pero pretendemos que su confinamiento tengo una acompañamiento del Estado”, explicó el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, autor de la iniciativa.