¿Cómo impactará el Régimen Penal Juvenil según los delitos?

Por su parte, Marcos Gómez, el padre de Kim Gómez que fue asesinada en La Plata durante un robo, compartió una extensa dedicatoria en redes sociales: “Me siento triste y tranquilo al mismo tiempo. Hoy tuve que tomar una decisión con el corazón. Era el último día del juicio donde podía llegar a hablar y contarles quién fuiste, a los jueces, la fiscal y la defensa, pero no fui y me duele no haber estado”. Sin embargo, Marcos enfatizó: “Se trató la ley que peleo desde hace mucho, que ni a mí ni a vos nos va a servir para algo porque llega tarde para nosotros, pero estoy seguro que para muchos va a ser muy importante. Vine a poner la cara para que sientan vergüenza cuando me miren a los ojos”.