Régimen Penal Juvenil: educar antes que castigar

La entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil abre una etapa distinta. El éxito o el fracaso de la reforma no dependerá únicamente de jueces, fiscales o defensores. Estará estrechamente vinculado a la capacidad de las familias, las instituciones educativas y el Estado para anticiparse a los conflictos. Porque, una vez más, la educación aparece como la herramienta más eficaz para evitar que los problemas lleguen a los tribunales.