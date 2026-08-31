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Régimen Penal Juvenil: educar antes que castigar
Hace 5 Hs

El próximo 5 de septiembre entrará formalmente en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil. Se trata de una reforma que modificará de manera sustancial la forma en que la Justicia abordará los delitos cometidos por adolescentes y que, por sus alcances, tendrá impacto mucho más allá de los tribunales.

La baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años concentró gran parte del debate público. Sin embargo, ese aspecto, aunque relevante, no es el único ni necesariamente el más trascendente de la reforma. Los cambios introducidos son más amplios y obligan a repensar responsabilidades, conductas y mecanismos de prevención.

La legislación anterior, basada en una norma dictada durante la última dictadura militar, establecía importantes limitaciones para la persecución penal de los menores. Con el nuevo régimen, el universo de conductas alcanzadas por el sistema se amplía considerablemente y también se incorporan mecanismos destinados a involucrar a las familias en los procesos de reparación y acompañamiento.

Los recientes casos de adolescentes que llevaron armas de fuego a establecimientos educativos permiten dimensionar la magnitud de esta transformación. Bajo las nuevas reglas, esos episodios habrían tenido un abordaje judicial diferente y también podrían haber generado consecuencias para los adultos responsables de los menores involucrados.

Los especialistas coinciden en que la reforma no debe interpretarse exclusivamente desde una lógica punitiva. Su verdadero desafío radica en comprender que determinadas conductas que antes solían minimizarse ahora pueden tener derivaciones judiciales. No se trata de sembrar temor ni de criminalizar la adolescencia, sino de asumir que existen responsabilidades que deben ser conocidas por toda la comunidad.

En ese contexto, el papel de los padres resulta central. También lo es el de las escuelas, que deberán reforzar el trabajo preventivo y la enseñanza de las normas de convivencia. La sociedad en su conjunto enfrenta el desafío de adaptarse a un nuevo escenario jurídico que exigirá mayores niveles de información y compromiso.

La entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil abre una etapa distinta. El éxito o el fracaso de la reforma no dependerá únicamente de jueces, fiscales o defensores. Estará estrechamente vinculado a la capacidad de las familias, las instituciones educativas y el Estado para anticiparse a los conflictos. Porque, una vez más, la educación aparece como la herramienta más eficaz para evitar que los problemas lleguen a los tribunales.

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