Buscan consensos para adaptar el régimen juvenil penal a Tucumán

También participaron fiscales, defensores y jueces vinculados con el fuero penal y de Niñez; los vocales de la Corte Antonio Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y legisladores de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General: Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, José Macome, Walter Berarducci y Christian Rodríguez.