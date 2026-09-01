Buscan consensos para adaptar el régimen juvenil penal a Tucumán

Resumen para apurados
- Los tres poderes del Estado de Tucumán se reunieron para coordinar la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil nacional, que entrará en vigencia el 5 de septiembre.
- Encabezado por Acevedo y Leiva, el encuentro debatió compatibilizar la sanción con políticas de prevención escolar, contención socioemocional y cuidado de menores.
- La Legislatura buscará consensuar tres proyectos para adecuar la normativa provincial a las leyes nacionales y tratados internacionales de reinserción juvenil.
Representantes de los tres poderes del Estado mantuvieron una reunión interinstitucional para definir la implementación en Tucumán de la Ley Nacional N° 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil. El encuentro se realizó ante la entrada en vigencia de la norma, prevista para el 5 de septiembre, y tuvo como objetivo coordinar responsabilidades, criterios de actuación y medidas para su aplicación en la provincia.
El vicegobernador Miguel Acevedo y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva, encabezaron el encuentro.
También participaron fiscales, defensores y jueces vinculados con el fuero penal y de Niñez; los vocales de la Corte Antonio Estofán, Daniel Posse y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; la ministra de Educación, Susana Montaldo; el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, y legisladores de las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales y de Legislación General: Carolina Vargas Aignasse, Gerónimo Vargas Aignasse, Rodolfo Ocaranza, José Macome, Walter Berarducci y Christian Rodríguez.
Acevedo planteó que la implementación deberá combinar la aplicación del nuevo régimen con políticas de acompañamiento a los adolescentes. “En Tucumán venimos trabajando de manera coordinada, y es necesario arbitrar las medidas para la implementación de esta ley. Tenemos una mirada que no se limita a penalizar, sino que también busca cuidar, recuperar y acompañar a nuestros adolescentes”, sostuvo.
Adecuación provincial
El vicegobernador anticipó que la Legislatura continuará con el tratamiento de la adecuación normativa provincial, con la intención de trabajar de manera conjunta con los otros dos poderes para lograr una ley que pueda aplicarse en la provincia de la mejor manera.
El ministro fiscal destacó la necesidad de una intervención coordinada entre las instituciones que tendrán responsabilidades en la aplicación del régimen. “Esta reunión es fundamental porque todos los poderes son partícipes de la ejecución de la norma nacional. Es esencial que cada uno aporte su mirada desde el lugar que le corresponde. Se trata de una ley muy importante porque involucra a menores y exige ser muy cuidadosos”, afirmó.
La ministra Montaldo, en tanto, ubicó parte de la respuesta estatal en las políticas de prevención desarrolladas desde las escuelas. “Es muy importante que los tres poderes del Estado podamos reunirnos porque se trata del bienestar de nuestros jóvenes y de nuestra sociedad. Desde el inicio de la gestión venimos trabajando una línea de salud socioemocional con alumnos y familias”, expresó.
Pena y reinserción
En la Legislatura, el debate ya tiene tres proyectos con estado parlamentario vinculados con la adecuación del régimen provincial. El presidente de la comisión de Legislación General explicó que la intención es compatibilizar la legislación local con la nueva normativa nacional y los tratados internacionales.
“Buscamos que Tucumán cuente con un régimen penal juvenil que permita aplicar la ley nacional y los tratados internacionales sobre derechos de niños y adolescentes, con una mirada orientada también a la recuperación y la reinserción”, dijo Gerónimo Vargas Aignasse.
El legislador anticipó que la discusión parlamentaria tendrá como objetivo alcanzar un acuerdo amplio antes de llegar al recinto. “Es un desafío enorme y una de las leyes más importantes en las que vamos a trabajar. Queremos llevar al recinto un texto con el mayor acuerdo posible, con la menor cantidad de fisuras y que realmente pueda aplicarse como corresponde”, concluyó.