Jaldo, sobre el asesinato del cadete: “Los que cometieron el crimen deben pudrirse en la cárcel”

El mandatario destacó además las circunstancias personales de la víctima y el esfuerzo que realizaba junto a su familia para convertirse en integrante de la Policía de Tucumán. “No merituaron el daño irreparable que hicieron al matar a un joven de 21 años, un joven lleno de ilusión, de esperanza, con mucho esfuerzo él y su papá, su familia lo estaban mandando para que el día de mañana sea un suboficial de la Policía de Tucumán”, señaló.