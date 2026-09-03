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Ferias en Tucumán: qué hacer este fin de semana en Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo

Múltiples parques y predios provinciales recibirán a artesanos, emprendedores y chefs entre el 4 y 6 de septiembre.

Ferias en Tucumán: qué hacer este fin de semana en Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo
Foto: Rotaract Club Tafí Viejo
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Del 4 al 6 de septiembre, artesanos y emprendedores protagonizarán ferias en San Miguel, Yerba Buena y Tafí Viejo para impulsar la cultura y el comercio local.
  • La agenda incluye la Feria Argentina del Alfajor en la Rural, la 4ª Fiesta de las Colectividades en Tafí Viejo y circuitos gastronómicos en diversos parques de la capital.
  • Estas actividades fortalecen la economía regional, visibilizan a los pequeños productores y consolidan la agenda cultural y turística del fin de semana en la provincia.
Resumen generado con IA

La agenda cultural de Tucumán nuclea cada vez más actividades de todos los rubros. Este fin de semana, una serie de ferias volverá a poblar los espacios de la provincia. Además de las tradicionales ferias municipales de la capital, Yerba Buena y Tafí Viejo serán epicentro de otras dos grandes convocatorias del fin de semana.

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Artesanos, gastronómicos, emprendedores y demás se encontrarán en los espacios verdes de San Miguel de Tucumán, como ya es tradición cada fin de semana. En Yerba Buena, en la Sociedad Rural de Tucumán, tendrá lugar la Feria del Alfajor, después de semanas de espera del evento. En Tafí Viejo, la Fiesta de las Colectividades llegará con su cuarta edición para dar a conocer todas las comunidades que habitan Tucumán.

Ferias Municipales del 4 al 6 de septiembre

Parque Avellaneda

Feria de Artesanos: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, sobre avenida Mate de Luna y caminería central.

Feria Gourmet: sábado 5 de septiembre, de 17 a 00:00 h; y domingo 6 de septiembre, desde las 16 hasta la medianoche, sobre calle Asunción.

Parque El Provincial

Feria de Emprendedores: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 17 a 23, en el predio de avenida Roca y Chacabuco.

Parque Guillermina

Feria Paseo Gastronómico: sábado 5 de septiembre, desde las 17 hasta la medianoche; y domingo 6 de septiembre, desde las 16 hasta la medianoche, sobre avenida Mate de Luna y Rufino Cossío.

Parque 9 de Julio

Feria Parque 9 de Julio: domingo 6 de septiembre, de 16 a 22, en avenida Soldati al 300.

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Barrio Manantial Sur

Feria Manantial Sur - 2500 Viviendas: sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 16 a 21, sobre avenida Palavecino, entre Constitución y Pueyrredón.

Fiesta de las Colectividades y Feria del Alfajor

La Feria Argentina del Alfajor lleva semanas enteras dando vueltas por todo el país. El pasado 17 de agosto se eligió en Buenos Aires el mejor alfajor del mundo, que llegará este fin de semana a Tucumán. El encuentro será desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en la Sociedad Rural –Camino del Perú 1050– y tendrá entrada gratuita. Quienes quieran visitarla podrán asistir desde las 15 hasta las 22. Habrá una amplia variedad de alfajores en los más de 60 stands de expositores.

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El sábado, desde las 18, Rotaract Tafí Viejo será anfitrión del evento más grande realizado por la organización de voluntarios, la Fiesta Provincial de las Colectividades. Será la 4.ª edición del encuentro en el que se homenajeará a los inmigrantes con la presencia de stands de diferentes comunidades. Habrá comidas típicas, música, baile, juegos y mucho más en las inmediaciones del Mercado Municipal –San Martín y Uttinger, Tafí Viejo–.

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