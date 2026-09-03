Ferias en Tucumán: qué hacer este fin de semana en Capital, Yerba Buena y Tafí Viejo

Fiesta de las Colectividades y Feria del Alfajor

La Feria Argentina del Alfajor lleva semanas enteras dando vueltas por todo el país. El pasado 17 de agosto se eligió en Buenos Aires el mejor alfajor del mundo, que llegará este fin de semana a Tucumán. El encuentro será desde el viernes 4 hasta el domingo 6 de septiembre en la Sociedad Rural –Camino del Perú 1050– y tendrá entrada gratuita. Quienes quieran visitarla podrán asistir desde las 15 hasta las 22. Habrá una amplia variedad de alfajores en los más de 60 stands de expositores.