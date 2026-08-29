Bernabé Aráoz, un patriota cabal

Sin embargo pagó con su vida la coherencia de sus ideas. El 24 de marzo de 1824 fue ultimado contra la pared de la iglesia de Trancas. Su muerte no fue el fin de su legado, pero sí el inicio de un olvido que este proyecto de ley viene a reparar. Que los jóvenes lo conozcan es una necesidad para entender que la independencia no fue un acto espontáneo ni obra de unos pocos, sino el resultado de sacrificios personales y apuestas políticas audaces. Conocer su historia es también comprender que el federalismo no nació en Buenos Aires, sino en el interior profundo.