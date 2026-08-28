Cartas de lectores: 66º Septiembre Musical

Soy un agradecido de la vida que me ha obsequiado participar desde el 1er. Setiembre Musical allá por Setiembre de1960, que nació por creación del entonces Consejo de Difusión Cultural de la Provincia y la Universidad Nacional de Tucumán, en su origen en un contexto provincial estuvo dedicado a la música académica sinfónica, de cámara coral, y al transcurrir los años fue incorporando disciplinas como el ballet, ópera, jazz y más recientemente géneros populares como folklore, tango, rock y pop. Transformado hoy en Festival Internacional de Música de gran prestigio. Recibiendo la participación a través de sus ediciones, entre otros de: Ravi Shankar, Duke Ellington. El violinista ruso Boris Belkin, la Camerata Bariloche, Astor Piazzola, Mercedes Sosa, los pianistas Bruno Gelber, Martha Argerich, Miguel Angel Estrella Sylvia Kersenbaum , Pía Sebastiani, Les Luthiers, la Porteña Jazz Band, el Coro de Niños Cantores de Viena, la orquesta de Mariano Mores, el gran violinista ruso-israelí Shlomó Mintz, y larga para continuar enumerando la lista con la excelencia de los participantes, provinciales, nacionales e internacionales. Deseo hacer llegar mis congratulaciones, que estoy seguro será la de todos los que amamos el arte, a la Presidente del Ente Cultural de Tucumán en la persona de la Prof. Sandra Maldonado, continuadora de las administraciones anteriores la que se destacan las brillantes del Profesor Mauricio Guzmán, y la del Dr.Martín Ruiz Torres y a la totalidad de los profesionales, técnicos, empleados, obreros, y por supuesto de todos los Elencos Estables y Artistas Independientes de la Provincia y nacionales, que jerarquizan el extraordinario evento en su versión Nro. 66 deseándole para su desarrollo como se dice en la jerga artística “merd” “merd” merd”, mereciendo destacarse la brillante iniciativa de haberlo transformado en un festival accesible, solidario y distribuido por todo el territorio provincial, presencial y virtual y haciendo disfrutar de los espectáculos valiéndose de la tecnología, que nos permite a la provincia de Tucumán y a la Argentina proyectarnos hacia todo el mundo. Por todo ello, gracias, gracias.