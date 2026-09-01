Dólar hoy: el oficial subió y el "blue" bajó a $10 en el arranque de septiembre

El dólar oficial registró una suba este martes cinco unidades y cerró a $1.535 para la venta, un máximo nominal que ya había alcanzado en recientes ruedas de agosto.
Con este movimiento, la cotización acumuló durante el último mes un incremento de $20, equivalente al 1,3%. Según informó el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.533,63 para la venta y $1.482,08 para la compra.
El dólar mayorista también avanzó
El primer día operativo de septiembre llegó con un nivel elevado de operaciones en el mercado de contado. Hoy, la oferta alcanzó los U$S670,5 millones. En ese segmento, el dólar mayorista avanzó $4,50 y se ubicó en $1.513.
La autoridad monetaria, a cargo de Santiago Bausili, fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en $1.881,22. De esta manera, el tipo de cambio oficial quedó a $368,22 de ese umbral, una distancia equivalente al 24,3%.
El dólar "blue" bajó
A contramano del mercado oficial, el dólar blue retrocedió diez pesos, un 0,6%, y terminó la jornada a $1.545 para la venta. Durante agosto, el dólar informal acumuló una baja de $5.