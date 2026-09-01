Según una encuesta, el 62% de los tucumanos pide cambiar el modelo económico

El escenario político de Tucumán muestra una particular combinación de fortaleza del oficialismo y señales de alerta para La Libertad Avanza. Un estudio de Hugo Haime & Asociados, realizado entre el 24 de julio y el 1 de agosto sobre 800 casos en 20 localidades de la provincia, ubica a Osvaldo Jaldo con una ventaja electoral significativa y, al mismo tiempo, registra un dato que puede convertirse en un límite para el espacio libertario: el 62% de los tucumanos considera que es necesario cambiar el modelo económico.