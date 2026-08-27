La posible venta de La Corona genera expectativas entre los trabajadores: "Hay una propuesta segura"
El Sindicato de Empleados local confirmó que los trabajadores fueron informados sobre una oferta de la empresa de Santiago Blaquier para adquirir la fábrica. "Los trabajadores han recibido la noticia con gran alegría".
Resumen para apurados
- Ingenios de Tucumán presentó una oferta formal para adquirir el ingenio La Corona en Concepción, ante la severa crisis financiera y operativa que atraviesa la planta tucumana.
- La fábrica arrastra dos años de deterioro con atrasos salariales, deudas a cañeros, problemas en la molienda y un reciente corte del suministro de gas natural que afectó la zafra.
- La operación prevé una administración conjunta hasta finalizar la zafra 2026, lo que genera alivio y expectativas de estabilidad laboral para los cientos de empleados del ingenio.
La información comenzó a circular en los últimos días y generó distintas reacciones en la industria sucroalcoholera de la provincia. Ingenios de Tucumán SA, del empresario Santiago Blaquier, concretó una oferta para adquirir el ingenio La Corona y avanzó en las negociaciones con la administradora Sucroalcoholera del Sur SA, de la familia Arano.
Las conversaciones entre las partes progresaron a tal punto que generaron expectativas entre los trabajadores de la fábrica ubicada en Concepción, que atraviesan desde hace meses una situación marcada por problemas económicos, dificultades en la molienda, atrasos salariales y el reciente corte del suministro de gas.
Esta situación fue descripta por Carlos Galván, secretario general del Sindicato de Empleados, filial de la Federación de Empleados de la Industria Azucarera (FEIA), quien contó que la novedad había tomado forma ayer, cuando alrededor de las 16.30 se convocó a un grupo de operarios para dar a conocer información sobre el proceso de venta.
“Hay una propuesta segura”, afirmó el dirigente gremial. De acuerdo con lo que les comunicaron, todavía restarían algunas instancias legales y reuniones entre los abogados para avanzar con la formalización de la operación.
Según los datos suministrados por el dirigente sindical, y a partir de lo comunicado por las autoridades del ingenio, la operación incluiría la adquisición de la fábrica, la destilería y los implementos agrícolas, como las cosechadoras, aunque no contemplaría los campos. “Lo mantendrán ellos”, señaló, con referencia a la familia Arano.
“Los trabajadores han recibido la noticia con gran alegría, ya que veníamos en corte de gas, veníamos en atraso de sueldo, el ingenio moliendo mal y realmente la gente se sentía muy mal”, sostuvo Galván.
El dirigente consideró que la posible llegada de un nuevo grupo empresario representa una expectativa para los empleados de La Corona. “Ahora, con estas personas, que son grandes productores de azúcar en la Argentina, algún respaldo hay. Tienen experiencia. Por lo menos, una esperanza grande”, expresó.
En cuanto al trato entre los empresarios, Galván señaló que habría una administración compartida hasta el final de la zafra 2026 y que el traspaso definitivo se concretaría una vez terminada la campaña.
LA GACETA se comunicó con las empresas Sucroalcoholera del Sur SA e Ingenios de Tucumán SA -administradora del ingenio Concepción-, aunque hasta el momento no hubo comunicaciones oficiales sobre las negociaciones por la compra de La Corona. De todas formas, fuentes cercanas a las firmas confirmaron la existencia de las tratativas entre las partes.
El ingenio: la situación
Galván señaló que la delicada situación de la fábrica no comenzó recientemente. Según describió, La Corona venía mostrando un deterioro desde hacía alrededor de dos años, con distintas dificultades que se profundizaron durante la actual campaña.
“Venía desde hace dos años medio decayendo, vendiéndose cosas, los cheques a los cañeros rebotando, como vulgarmente se dice. Pero venía saliendo. Este año, como se vuelve a decir comúnmente, aguó el café”, resumió.
“A los de convenio nos están debiendo diferencias. A los fuera de convenio, que son los jefes, se debe más; se debe casi prácticamente un mes”, agregó.
También mencionó deudas pendientes vinculadas con la obra social de FEIA, una situación que, según sostuvo, deberá ser abordada por la nueva conducción de la empresa.
El problema del gas
La crisis del ingenio tuvo otro capítulo con el corte del suministro de gas natural el fin de semana. Galván indicó que se estaba trabajando para resolver la situación y que se había realizado un anticipo, mientras se avanzaba con la revisión de las instalaciones.
“El gas estaba... estaban tratando de que se dé un anticipo y están tratando de revisar todas las cañerías”, explicó. Según el dirigente, el ingenio había retomado la molienda mientras se realizaban reparaciones y expresó su expectativa de que el servicio pudiera normalizarse.
Según trascendió, el establecimiento privado saldó una deuda vinculada con el transporte del fluido durante el período de bajas temperaturas y presentó una propuesta de pago por el gas adquirido, que actualmente es analizada por la distribuidora Naturgy, según indicaron fuentes al tanto de las operaciones. Mientras se busca avanzar en una solución, el ingenio utiliza bagazo para sostener su funcionamiento.