La "herencia social" condiciona el desarrollo laboral de los jóvenes

¿Hasta qué punto la posición social condiciona las oportunidades de inclusión y de futuro de las juventudes argentinas? Ese es el planteo que formula el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) al analizar la situación de los jóvenes argentinos de 18 a 25 años. Las posibilidades de terminar los estudios, acceder a un empleo protegido y construir un proyecto de vida están fuertemente condicionadas por la posición socioeconómica del hogar indica el informe “Juventudes desiguales: entre la promesa y la exclusión”, que amplía el debate habitual sobre jóvenes, empleo y “NiNi” al mostrar que la exclusión constituye un proceso multidimensional y acumulativo. Las desventajas educativas se superponen con empleos más precarios, menores posibilidades de continuar estudiando, responsabilidades familiares más tempranas y mayores vulnerabilidades psicosociales.