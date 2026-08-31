Política

El Gobierno inició la entrega de boletos gratuitos para jubilados: el cronograma según el DNI

La distribución correspondiente a septiembre, octubre y noviembre se realizará hasta el viernes 4 de septiembre en el Complejo Belgrano. En el interior, cada municipio y comuna organizará su propio operativo.

Los boletos se distribuirán de acuerdo con la terminación del DNI. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Los boletos se distribuirán de acuerdo con la terminación del DNI. COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno de Tucumán comenzó a distribuir boletos gratuitos para jubilados en el Complejo Belgrano, según la terminación del DNI, para viajes entre septiembre y noviembre.
  • Los beneficiarios deben presentar DNI físico de 7 a 13. La medida abarca tres meses y, en el interior provincial, cada municipio y comuna organizará su propio operativo.
  • Los tickets serán válidos hasta el 10 de diciembre. Las autoridades destacaron la continuidad de esta política pública de asistencia al transporte para los adultos mayores.
Resumen generado con IA

El Gobierno inició la entrega del boleto gratuito para jubilados. Este procedimiento corresponde a septiembre, octubre y noviembre.

La Secretaría de Transporte y Seguridad Vial, que depende del Ministerio de Obras Públicas, dispuso un operativo en San Miguel de Tucumán desde el lunes 31 de agosto hasta el viernes 4 de septiembre, de 7 a 13, en el Complejo Belgrano.

Los boletos se distribuirán de acuerdo con la terminación del DNI.

- Lunes 31 de agosto: documentos terminados en 0 y 1.

- Martes 1 de septiembre: documentos terminados en 2 y 3.

- Miércoles 2 de septiembre: documentos terminados en 4 y 5.

- Jueves 3 de septiembre: documentos terminados en 6 y 7.

- Viernes 4 de septiembre: documentos terminados en 8 y 9.

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El secretario de Transporte, Vicente Nicastro, recordó que es necesario presentar el DNI físico del titular. En caso de no poder asistir el día asignado, el beneficiario podrá retirar sus boletos en los días posteriores durante la semana. También podrá hacerlo una tercera persona, presentando su propio DNI y el DNI del jubilado.

La nueva tanda de boletos tendrá vigencia hasta el 10 de diciembre.

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Entrega en el interior

En el interior de la provincia, la distribución estará a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con los municipios y comunas. Cada jurisdicción organizará su propio operativo de entrega.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte, Marcelo Nazur, destacó la continuidad de esta política que facilita el acceso al transporte público y representa un acompañamiento concreto para los adultos mayores de toda la provincia.

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