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Anses: quiénes cobran este viernes 28 de agosto de 2026

Continúa el calendario de pagos de todos los beneficios. .

Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses.
Cómo continúa el cronograma de pagos de Anses. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Anses abona este viernes 28 de agosto a jubilados con haberes mayores al mínimo (DNI 6 y 7) y la Prestación por Desempleo (DNI 8 y 9) mediante acreditación bancaria.
  • El cronograma mensual avanza de forma automática según la terminación del DNI, sumándose a los pagos vigentes de asignaciones únicas y maternidad hasta septiembre.
  • El calendario de haberes superiores finalizará el lunes 31 con DNI 8 y 9, y los beneficiarios pueden verificar los cobros mediante la app oficial o la web de Anses.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este viernes 28 de agosto de 2026 con el cronograma de pagos correspondiente a agosto. Como ocurre cada mes, las fechas de cobro se establecen de acuerdo con la terminación del DNI de cada beneficiario.

Durante esta jornada se acreditarán jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo y una nueva tanda de pagos de la Prestación por Desempleo.

Quiénes cobran Anses este viernes 28 de agosto

De acuerdo con el calendario de pagos de ANSES, este viernes 28 de agosto cobran:

Jubilados y pensionados que superan un haber mínimo: DNI terminados en 6 y 7.

Prestación por Desempleo: DNI terminados en 8 y 9.

Los beneficiarios alcanzados por estas fechas no deben realizar ningún trámite adicional. El dinero se acredita de manera automática en la cuenta bancaria registrada ante Anses.

El titular puede retirar los fondos mediante cajero automático con la tarjeta de débito asociada a la cuenta o utilizarlos para realizar pagos y transferencias.

Cuándo cobran los jubilados que superan el haber mínimo

El calendario de ANSES establece que los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo cobran de acuerdo con la terminación de su DNI.

Después de los pagos correspondientes a los documentos terminados en 6 y 7, el cronograma continuará de la siguiente manera:

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.

Cuándo cobra la Prestación por Desempleo

La Prestación por Desempleo también continúa con su calendario durante este viernes 28 de agosto.

En esta jornada corresponde el pago a los beneficiarios cuyo DNI termina en 8 y 9.

El depósito se realiza automáticamente en la cuenta informada por el beneficiario, sin necesidad de presentarse en una oficina de ANSES.

Cómo sigue el calendario de ANSES en agosto 2026

Además de los pagos previstos para este viernes, el organismo mantiene otros cronogramas que se extienden hasta septiembre.

Entre ellos se encuentran:

Jubilaciones y pensiones superiores a un haber mínimo: DNI terminados en 8 y 9 cobran el 31 de agosto.

Asignación por Maternidad: todas las terminaciones de DNI cobran entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: todas las terminaciones de DNI cobran entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.

Cómo consultar cuándo cobro en Anses

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro y los detalles de cada prestación a través de los canales oficiales de ANSES.

Para realizar la consulta, se puede ingresar al sitio web del organismo con el CUIL y verificar la información correspondiente a cada prestación.

También es posible comunicarse con la línea telefónica 130 o utilizar la aplicación oficial de ANSES.

Antes de concurrir a una sucursal bancaria, se recomienda verificar previamente la fecha asignada para evitar demoras y trasladarse únicamente cuando sea necesario.

Anses: quiénes cobran el viernes 28 de agosto

En resumen, este viernes 28 de agosto de 2026 ANSES paga:

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo para DNI terminados en 6 y 7.

Prestación por Desempleo para DNI terminados en 8 y 9.

El próximo pago del calendario para jubilados y pensionados que superan el haber mínimo será el lunes 31 de agosto, cuando corresponda a los documentos terminados en 8 y 9.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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