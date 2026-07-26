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ANSES: el cronograma de pagos de la última semana de julio para jubilaciones superiores a la mínima y desempleo

El calendario incluye el aumento del 2,15% aplicado este mes y el cobro del bono extraordinario de $70.000 para los haberes más bajos.

ANSES: el cronograma de pagos de la última semana de julio para jubilaciones superiores a la mínima y desempleo
Anses
Por Virginia Daniela Gómez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La ANSES inicia este 27 de julio el pago a jubilados con haberes superiores al mínimo y desempleo en Argentina, aplicando un aumento del 2,15%.
  • Las acreditaciones se efectúan según la terminación del DNI e incluyen el cobro del bono extraordinario de $70.000 para equiparar los haberes mínimos.
  • El esquema finaliza el calendario de julio, asegurando la actualización por inflación y reforzando los ingresos frente al contexto económico actual.
Resumen generado con IA

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la ejecución del cronograma de pagos correspondiente a julio. A partir de este lunes 27 de julio, acceden a sus cobros los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, así como los titulares de la Prestación por Desempleo y diversas asignaciones sociales.

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Estas acreditaciones incorporan un incremento del 2,15% fijado para el presente periodo. A su vez, el organismo mantiene la entrega del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo y para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, con el objetivo de reforzar sus ingresos mensuales.

Calendario de pagos de Anses desde el 27 de julio

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
  • DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
  • DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.
  • Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
  • Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
  • Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.

Con el aumento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera:

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