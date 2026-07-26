ANSES: el cronograma de pagos de la última semana de julio para jubilaciones superiores a la mínima y desempleo

Resumen para apurados
- La ANSES inicia este 27 de julio el pago a jubilados con haberes superiores al mínimo y desempleo en Argentina, aplicando un aumento del 2,15%.
- Las acreditaciones se efectúan según la terminación del DNI e incluyen el cobro del bono extraordinario de $70.000 para equiparar los haberes mínimos.
- El esquema finaliza el calendario de julio, asegurando la actualización por inflación y reforzando los ingresos frente al contexto económico actual.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la ejecución del cronograma de pagos correspondiente a julio. A partir de este lunes 27 de julio, acceden a sus cobros los jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima, así como los titulares de la Prestación por Desempleo y diversas asignaciones sociales.
Estas acreditaciones incorporan un incremento del 2,15% fijado para el presente periodo. A su vez, el organismo mantiene la entrega del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo y para los beneficiarios de Pensiones No Contributivas, con el objetivo de reforzar sus ingresos mensuales.
Calendario de pagos de Anses desde el 27 de julio
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de julio.
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de julio.
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de julio.
- Todas las terminaciones de DNI: del 14 de julio al 11 de agosto.
- Todas las terminaciones de DNI: del 13 de julio al 11 de agosto.
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de julio al 11 de agosto.
Con el aumento del 2,15%, los principales beneficios quedaron establecidos de la siguiente manera: