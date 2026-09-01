Últimos días para inscribirse a las becas Progresar de nivel secundario

Resumen para apurados
- Capital Humano cierra este viernes 4 de septiembre la inscripción para las becas Progresar de nivel secundario en Argentina, destinadas a promover la terminalidad educativa.
- La convocatoria ofrece $28.000 mensuales con 20% retenido, mientras las líneas para nivel superior y trabajo mantendrán abiertas sus inscripciones hasta septiembre y noviembre.
- Gremios y estudiantes reclaman actualizar el monto congelado de la beca a más de $85.000, exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Educativo.
En la segunda mitad del año, el Ministerio de Capital Humano habilitó la segunda instancia de inscripciones para la beca Progresar. Alumnos de diferentes niveles educativos tendrán por unos días más la oportunidad de registrarse para recibir el beneficio. Pero deberán estar atentos a las fechas, porque esta segunda apertura está a punto de llegar a su fin para un grupo de estudiantes.
Las becas Progresar, dependientes de la Secretaría de Educación de la Nación, se dividen en tres líneas pensadas para diferentes destinatarios académicos en formación. Todas ellas tienen diferentes fechas para el cierre de inscripciones, siendo la primera línea en concluir esta segunda convocatoria antes que las demás.
Últimos días para inscribirse a las becas Progresar
El objetivo de las becas Progresar es ayudar a jóvenes para que finalicen la educación obligatoria, continúen sus estudios superiores o se formen profesionalmente, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso.
En el caso de Progresar Obligatorio, está pensado para otorgar un incentivo económico a los estudiantes de nivel secundario. El programa contempla también a las modalidades de Jóvenes y Adultos y a programas como FinEs, FinEsTec y A Estudiar. Las inscripciones para estos beneficiarios están a punto de finalizar. Quedan solo cuatro días, porque el cierre será este viernes 4 de septiembre.
La línea Progresar Superior está destinada a quienes cursen carreras de nivel superior y terciario. Se añade Progresar Enfermería, para alumnos de dichas carreras. La inscripción para esta línea estará abierta todavía una semana más y finalizará el 11 de septiembre. Progresar Trabajo tendrá abierta su convocatoria hasta el 27 de noviembre.
Conflicto por el pago de becas Progresar
Los titulares de las becas Progresar están recibiendo un pago mensual de $28.000 desde hace años. El monto total está congelado, en realidad, en $35.000, pero la Secretaría de Educación no otorga mes a mes el total de la cuota, sino que hace una retención del 20% que se entrega al finalizar el año acreditando determinadas condiciones académicas.
Los gremios universitarios y las agrupaciones estudiantiles de todo el país exigen desde hace meses descongelar el monto y hacer un nuevo cálculo. Se exige el cumplimiento obligatorio de la Ley de Financiamiento Educativo y se estima que la prestación hoy debería estar en pagos mensuales de $85.000 o incluso más.
El cronograma de pagos de la beca Progresar para septiembre aún no fue informado oficialmente, pero los beneficiarios pueden consultar ingresando a Mi Anses con su CUIL y Clave de la Seguridad Social en la sección “Cobros” o “Estado de liquidación”.