Últimos días para inscribirse a las becas Progresar de nivel secundario

En la segunda mitad del año, el Ministerio de Capital Humano habilitó la segunda instancia de inscripciones para la beca Progresar. Alumnos de diferentes niveles educativos tendrán por unos días más la oportunidad de registrarse para recibir el beneficio. Pero deberán estar atentos a las fechas, porque esta segunda apertura está a punto de llegar a su fin para un grupo de estudiantes.